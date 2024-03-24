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“HAPPY EID” أسعار كحك العيد 2024 العبد بالمكسرات وسادة وأسعار البسكوت
أسعار كحك العيد 2024 العبد، يعد كعك العيد في مصر إحدى العادات السارة المرتبطة بحلول عيد الفطر المبارك وبعث البهجة في نفوس الناس، وتنقسم العادات الناس إلى فئتين، الفئة الأولى تعشق الإبداع في إعداد الكعك بمطابخها، بينما تفضل الفئة الثانية شراء الكعك جاهزًا من الأماكن المتخصصة في بيعه، ومع اقتراب موعد الكعك من المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعًا واضحًا بسبب الطلب المتزايد في هذه الفترة.
أسعار كحك العيد 2024 العبد
يقوم العديد من الناس بالتحري عن أسعار كحك العيد 2024 العبد خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، في الأماكن التجارية والمراكز التسويقية المخصصة للمستهلكين، وأسعار الكحك جاءت على النحو التالي:-
- سعر علبة متنوعة من بسكويت العيد الذي يضم 16 قطعة بلغ 125 جنيهًا.
- يبلغ ثمن علبة حلويات العيد مشكل عدد 32 قطعة حوالى 240 جنيهًا.
- علبة البسكويت العيد العادي بوزن واحد كيلوجرام حوالي 250 جنية.
- تقدر قيمة علبة كحك العيد بالنكهة الأصلية والتي يبلغ وزنها كيلوجرام ونصف بحوالي 370 جنيهًا.
- سعر علبة حلويات العيد البسيط بوزن كيلوغرام تقريبًا 480 جنية.
- جاء سعر علبة الكحك العادية للعيد بوزن الـ 2.5 كيلوجرام، بحوالي 600 جنية.
- يبلغ ثمن العبوة التي تحتوي على كعك العيد السادة بوزن ستة كيلوجرامات تقريباً مبلغ ١٩٠٠ جنية.
أسعار كحك العيد المحشو في مصر 2024
جاءت أسعار كحك العيد المحشي لهذا العام كالتالي:
- سعر علبة كحك العيد الذي يحتوي على ستة عشر قطعة من الكحك بالملبن، تقريبًا 120 جنيهًا.
- تقدر تكلفة علبة كحك العيد الذي يحتوي على 32 قطعة، بمبلغ تقريبي يصل إلى 230 جنية.
- تبلغ تكلفة علبة كحك العيد بالفستق، والذي يحتوي على 16 قطعة حوالي 170 جنية.
- تكلفة علبة حلوى بسكويت العيد الذي يحتوي على 16 قطعة من عين الجمل تقريبًا 150 جنية.
- تقدر قيمة كيلوغرام من بسكويت البرتقال بمبلغ يقارب الـ 180 جنية.
- ثمن علبة كحك العيد بنكهة العجمي المكون من 32 قطعة، يقدر بحوالي 230 جنية.
- تقدر تكلفة عبوة بسكويت النشادر بحوالي 350 جنية.
- تبلغ تكلفة علبة بيتي فور لوكس المتنوع النكهات، حوالي 550 جنيهًا.