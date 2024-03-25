مــن هٌـــنا “اعرف الاسماء المقبولة” نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بالرقم القومي ورقم الطلب عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الفرص الوظيفية المتاحة لدى البريد المصري للسنة الجارية 2024، وتم افتتاح باب التسجيل للمتقدمين يوم الأربعاء الذي يوافق الثامن عشر من شهر يناير الفائت، بعد تهافت العديد من الأفراد للتقديم على الوظائف المعلن عنها، واستمر استقبال الطلبات حتى الخامس عشر من فبراير، وعقب انقضاء مدة التقديم سعى العديد من المواطنين لمعرفة رابط الاطلاع على نتائج تلك المسابقة من أجل معرفة ما إن كان تم قبولهم أم لا، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الفترة القادمة.

نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

يحق للأشخاص الذين قاموا بالتقدم لمسابقة توظيف البريد المصري لعام 2024 الاطلاع على نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 من خلال الوصول للرابط الخاص بالنتائج بعد انقضاء فترة التسجيل، وسيكون الرابط متاحًا لتمكين المتقدمين من الاستفسار حول نتائجهم عبر اتباع خطوات محددة وهي كالتالي:-

في بادئ الأمر، قم بالولوج إلى البوابة الإلكترونية للتوظيف التابعة للحكومة من هنا .

. يقوم المتقدم بتحديد أيقونة استعلام.

تسجل كذلك كل البيانات اللازمة، مثل الرقم القومي، ورقم الطلب المخصص للمتقدم.

بعدها يضغط المتقدم على مفتاح الاستفسار، حول فرص العمل المتاحة عبر البريد الإلكتروني.

في النهاية، ستظهر نتيجة العمل المطلوبة التي تم التقديم عليها سابقًا.

موعد اعلان نتائج مسابقة وظائف البريد 2024

أفادت الهيئة العامة للرقابة الإدارية بأن فترة تسجيل الطلبات لمنصب موظف البريد قد اختتمت في الأيام الماضية، وبناءً على ذلك شرعت اللجان المختصة بتدقيق وتصنيف الطلبات التي وردت إليها لإظهار النتائج، وتجدر الإشارة إلى أن عملية التدقيق هذه قد تمتد إلى فترة تصل إلى شهر كامل لضمان النزاهة في الاختيارات، علاوة على ذلك من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسابقة قبل حلول شهر أبريل القادم.

وظائف البريد المصري 2024 المتاحة

أتاحت هيئة البريد المصري إمكانية التقديم على العديد من الوظائف الشاغرة والتي تتمثل في الآتي:-