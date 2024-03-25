كيفية حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق “إحجزوا الموعد” عبر المنصة الإلكترونية

حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة متاح، وقم بتحميل استمارة البطاقة الوطنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن امكانية التسجيل في استمارة البطاقة الوطنية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية، هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة لزيارة مديرية شؤون البطاقة الموحدة والانتظار لأوقات طويلة وعبر السطور القادمة سنتعرف على مزيد من المعلومات فتابعونا.

كيفية حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

يمكن للمواطنين العراقيين إتمام عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت باتباع الخطوات الآتية:

زيارة البوابة الالكترونية ل مديرية البطاقة الوطنية الموحدة .

النقر على خيار حجز البطاقة الوطنية الموحدة المتاح على الصفحة الرئيسية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة الحجز، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، أسماء الوالدين، تاريخ ومكان الميلاد، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

اختيار اليوم والوقت الذي يناسبك من الخيارات المتاحة.

التحقق من دقة المعلومات المدخلة.

الضغط على زر التأكيد لإتمام عملية الحجز.

طباعة إيصال الحجز لتقديمه إلى الموظف المسؤول عند الحضور.

تحميل استمارة حجز البطاقة الوطنية pdf

يمكن تحميل استمارة البطاقة الوطنية الموحدة بصيغة PDF من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة البوابة الالكترونية ل مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة .

اختر تبويب الخدمات الإدارية الموجود ضمن القائمة.

ابحث عن خيار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وقم بالنقر عليه.

اضغط على خيار تحميل استمارة البطاقة الوطنية لبدء عملية التحميل.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وضعت وزارة الداخلية مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل هذه المعايير ما يلي: