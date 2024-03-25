رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عبر tk.moss.gov.eg وخطوات تسجيل شكوى.. هتصرف قبل العيد ولا بعده!

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، يشغل بال العديد من أفراد المجتمع الذين يندرجون تحت خانة الأسر التي تحتاج إلى مساعدات مالية في جميع أنحاء الجمهورية، وهؤلاء هم الذين تقدموا بالفعل بطلبات للانتفاع من الإعانات النقدية الشهرية ضمن مشروع حياة كريمة، والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاطلاع على خطوات الاستفسار باستخدام الرقم القومي عن الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويمثل البرنامج مبادرة للدعم النقدي المشروط تحت إطار تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، وتتوفر تفاصيل الإجراءات الخاصة بالدعم خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

. اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

تسجيل كل المعلومات المطلوبة المتعلقة بالشخص الطالب للمساعدة المادية.

تسجيل الرقم القومي للمتقدم.

الضغط على كلمة استعلام.

تظهر جميع المعلومات التي يرغب في الاستفسار عنها.

وسائل استقبال شكاوى المواطنين في برنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير مجموعة من القنوات لتلقي شكاوى الأشخاص، الذين يتقدمون للحصول على المساعدات المالية الدورية ضمن مبادرة تكافل وكرامة، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه الوسائل الخطوات الآتية:

يمكن الاتصال بالرقم المختصر لوزارة التضامن الاجتماعي وهو 19680 لتلقي الشكاوى.

أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجيل الشكوى من خلال نفس الخطوات التي ذكرناها لكم.

الشروط اللازم توافرها للحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير يجب توافرها للحفاظ على استلام المعونة المالية كل شهر لمن يحق لهم، وهذه الشروط تشمل الآتي: