HERE “شوف اسمكـ هنا” الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024 بالزيادة الجديدة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024، شهدت الفترة الأخيرة حالة من البحث الغير مسبوقة في كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024 لشهر أبريل 2024، خاصة بعد صرف المعاشات الأخيرة بالزيادة الجديدة الـ 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستحقي صرف تلك المعاشات، ونوضح لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن تلك الأسماء وكذلك موعد الصرف والشروط الواجب توافرها.

الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024 بالرقم القومي حيث يتمكن المتقدمين للحصول على المعاش المخصص للأسر الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم وتقديم يد العون والمساعدة على ظروف الحياة، وتتمثل طريقة استعلام تلك الأسماء في الآتي:-

أولاً: الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. ثانيًا: اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك.

ثالثًا: تدوين الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقم.

رابعًا: النقر على استعلام.

بعد ذلك تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد ما إن كان تم قبول أو رفض الطلب والسبب والرصيد المتاح ونوع البطاقة.

كذلك يمكن من خلال هذا الرابط تقديم أي شكوى.

ومن الجدير بالذكر أن صرف المعاش الخاص بتكافل وكرامة يكون في يوم 15 من كل شهر وفقاً لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أوراق الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2024، والتي تأتي على النحو التالي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي محدد بها العنوان وشرط أن تكون سارية. صور من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة من هم دون الـ 18 سنة. في حال كان هناك أطفال بين 6 إلى 18 سنة يجب تقديم قيد مدرسي أو قيد جامعي. صور من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق. صورة من بطاقة التموين. في حال الأرامل يجب تقديم صورة شهادة وفاة. في حال كان الأب أو الأم قد سجنوا يجب تقديم صورة شهادة سجن. في حالات الإعاقة والأمراض المزمنة يجب تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية. يجب أخذ كل هذه الأوراق والمستندات والتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها.

معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة الجديدة المخصصة لمعاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% والتي يتم تطبيقها من شهر مارس 2024 بدلًا من شهر يوليو، لتصبح قيمة المعاشات بعد الزيادة كالآتي:-