نضارة بشرتك بـ10 جنيه!.. كريم من الصيدلية مفعولة قوي 10 مرات لإزالة البقع وجميع سواء الوجه والجسم من أول استعمال

تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن أفضل الكريمات الفعالة التي تُسخدم في إزالة البقع الداكنة وسواد الجسم، فضلاً عن أن الكريم يقوم بإزالة الجلد الميت ومن أبرزها كريم إيفا للبشرة، خاصة مع استعماله بالخيار والزبادي، ولذا فيعد من أفضل الكريمات التي تُساعد على تفتيح البشرة والتخلص من جميع البقع الداكنة، ويمكن تحضير هذه الخلطة في السطور التالية.

كيفية استخدام كريم إيفا بالخيار

يمكنك تحضير كريم إيفا مع إضافة بعض ثمارات الخيار، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم شراء عبوة كريم إيفا من الصيدلية.

بعد ذلك يتم غسل الوجه وجميع مناطق الجسم بالماء الدافئ.

ثم يتم خلط الخيار مع الكريم في كوب مناسب.

استخدام هذا الكريم مرتين يوميًا.

للحصول في النهاية على أفضل نتيجة إيجابية.

ما هي فوائد كريم إيفا للبشرة بالخيار

وجاءت أبرز فوائد استخدام كريم إيفا بالخيار المستخدم لجميع البشرات الدهنية، وفقًا لما نص على الأتي:-