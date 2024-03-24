ظهرت الان.. اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

مازالت عمليات البحث تزدداد بشكل كبير حول أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة، التي أثارت جدلاً كبيرًا في مختلف محافظات دولة العراق، إضافة إلى أن هذه الخدمة أطلقتها وزارة الداخلية لمساعدة العديد من المواطنين في تعديل بياناتهم الشخصية وإرفاق المستندات الخاصة بهم، للعمل على تعديلها إلكترونيًا ودون الذهاب إلى أي مكان، كما أن ههذ الأسماء يتم إصدارها في هيئة كشوفات يمكنك الإطلاع عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء نقل النفوس في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء نقل النفوس في العراق، وفقًا للخطوات الأتيه:-

أن تتوجه إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية.

ومن ثم تقوم بإختيار خدمات نقل النفوس.

القيام بتحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة فيما بعد.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبات الخاصة بنقل النفوس.

مستندات التقديم في خدمة نقل النفوس

من أبرز المميزات التي يجب إحضارها عند التقديم في خدمة نقل النفوس، ما نص على الأتي:-