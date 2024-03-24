سنو عم يطلع ياولاد.. نزل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 وعيش اللحظة مع الصغار

من أبرز القنوات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأظهرت عدد متابعين بالملايين في كافة أنحاء دول العالم العربي هي قناة طيور الجنة، حيث إن هذه القناة حرصت في المقام الأول بتقديمها إلى محتوى ترفيهي مميز إضافة إلى البرامج الطفولية التي تقوم بإذاعتها على مدار الساعة دون توقف، ولذا فإن الجمهور يحرص على استقبال القناة بمختلف الأقمار الصناعية التي منه النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور نايل سات

جاءت أهم بيانات القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة نايل سات، كما يلي: –

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد يكون 11258.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

استقطاب قناة طيور الجنة هو أفقي.

نبذة عن قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض المعلومات التي تدور حول قناة طيور الجنة أطفال، وفقًا للأتي:-