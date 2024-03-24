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نزلها دلوقتي تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وخلي أطفالك يضحكوا للصبح
تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية التي لها دور كبير في إذاعة العديد من البرامج بجميع أنحاء الوطن العربي، فضلاً عن أنها تقدم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها الصغار ويرغبون في مشاهدتها على مدار الساعة، كما يمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها النايل سات والعرب سات.
تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 النايل سات
هناك بعض المعلومات لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- التردد الجديد للقناة يكون 11274.
- بينما استقطاب قناة طيور الجنة أفقي.
- معامل الترميز فهو 27500.
تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 العرب سات
ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-
- القمر الصناعي يكون العرب سات.
- التردد الخاص بالقناة يكون 11315.
- استقطاب قناة طيور الجنة أطفال فهو عمودي.
- بينما معامل الترميز فهو 27500.
كيفية استقبال قناة طيور الجنة أطفال 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-
- أن تتوجه إلى إعدادات القناة.
- ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد للقناة.
- تحديد القمر الصناعي فيما بعد.
- تحديد معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- القيام بالضغط على زر “بحث”.
- لتتمكن من استقبال القناة بكل سهولة.