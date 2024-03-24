رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

يسعدنا من خلال المقال الحالي إن نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بإعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم لعام 2024، حيث تم توفير رابط على موقع الوزارة الإلكتروني يتيح للمتقدمين التحقق من نتائج المسابقة عبر البوابة الإلكترونية، وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير رابط للتحقق من نتيجة مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابته الإلكترونية، كما دعت الوزارة الأشخاص الراغبين في التسجيل للمشاركة في التدريبات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم إلى الإدارة التعليمية التي يتبعون لها وذلك يتم باستخدام الرقم القومي

كما تم الإشارة إلى أن المعلمين الذين لم يتمكنوا من النجاح خلال المحاولة الأولى، بإمكانهم تقديم طلب لإعادة تقييم التدريب الذي لم يتم اجتيازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد موعد جديد لإعادة المحاولة لاجتياز تلك التدريبات المقررة.

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوظائف العامة من خلال الرابط المتاح من (هنا). بعد ذلك، اختر خيار “الاستعلام”. أدخل الرقم القومي ورقم الطلب الخاص بك. ستصلك نتيجة مسابقة توظيف 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم لعام 2024.

المستندات المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم

بعد الاستعلام عن النتيجة وفي حال تجاوزت المسابقة، يجب على المعلمين تقديم المستندات المطلوبة للتعيين إلى المدارس التي تم ترشيحهم لها، وتشمل تلك المستندات ما يلي:-

صحيفة الحالة الجنائية- قرار المجلس الطبي- وشهادة الميلاد المميكنة- أصل المؤهل الدراسي- وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء- وإقرار الحالة الاجتماعية- وإقرار الذمة المالية.