موعد مسلسل العتاولة الحلقة 15 في رمضان 2024.. عائشة أخبرت عيسى الوزان عن التمثال للانتقام من نصار

مسلسل العتاولة الحلقة 15 بدأ المتابعين يبحثون عن توقيت عرضها وهل هناك منصات تقوم بنشر الحلقة قبل عرضها على شاشة التلفزيون، العتاولة يشارك فيه مجموعة من أهم النجوم والنجمات الذين حرصوا على المشاركة كل عام في السباق الرمضاني بأعمال مختلفة

العتاولة من بطولة النجم أحمد السقا بدور نصار وطارق لطفي في دور خضر وباسم سمرة في دور عيسى الوزان ومي كساب بدور عائشة وزينة في دور حنة ومصطفى أبو سريع وغيره الكثير من النجوم، تم عرض عدة حلقات من المسلسل وحقق أعلى نسب من المشاهدة ونال إعجاب الملايين من المتابعين، وهذا ما جعل المسلسل تريند يومي على جوجل نظراً لكثرة مشاهدي ومتابعي المسلسل، خلال الفقرات التالية من المقال نتعرف سوياً على مسلسل العتاولة الحلقة 15.

مسلسل العتاولة الحلقة 15

مع بداية صباح جديدة ترتفع عمليات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسل العتاولة الذي حقق نجاح كبير منذ بداية عرضه، وحقق العتاولة قاعدة جماهيرية كبير و يوم بعد يوم تزداد شهرته وانتشاره، ومن أهم الأحداث الجديدة لمسلسل العتاولة، خروج نصار من الحبس بعد التأكد أنه لم يقوم بالسرقة لأن يوم السرقة كان يوم زفافة وأكدت جميع التحريات ذلك، وأكد نصار لجنة أنه يتوب عن السرقة ويعمل بالحلال، لكن عائشة تجعل النار تشتعل مجدداً وتحاول الانتقام من نصار بسبب زوجه من حنه، وتخبر عائشة عيسى الوزان عن طريق التمثال فهل يجد عيسى التمثال فعلاً أما أن نصار سرقة من منزل عائشة وهذا ما تكشفه حلقة اليوم من مسلسل العتاولة.

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