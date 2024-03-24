عاجل .. وزير العمل يصرح عيدية الرعاية الاجتماعية وعقود وزارة الداخلية من المستفيدين من العيدية

صرح وزير العمل الدكتور أحمد الأسدي عبر أحد البرنامج التلفزيونية بأن هناك عيدية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وقد أكد سيادته على صدور الأمر بتنفيذها قريبا بعد موافقة رئيس الوزراء، ومن جانب أخر طرح سؤال بإمكانية استفادة عقود وزارة الداخلية من العيدية لهذا العام حيث أكد على توطيد العلاقة بين وزارة العمل والداخلية وأكد أن الأمر محل دراسة، وقد صرح أيضا بالمستفيدين من العيدية وقيمة العيدية فتابع الأسطر التالية حيث سنذكر فيها تفاصيل قرارات وزير العمل.

عيدية الرعاية الاجتماعية وعقود وزارة الداخلية

صرح وزير العمل أن هناك عيدية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية هذا العام، وقد بين سيادته أن قيمة العيدية المقترحة هي من 50 ألف دينار إلى 100ألف دينار، وقد أكد على صدور العيدية خلال الأيام المقبلة، كما أكد على دراسة عقود وزارة الداخلية بضمهم للمستفيدين من العيدية من المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

من المستفيدين من عيدية الرعاية الاجتماعية

وقدر صرح أيضا السيد وزير العمل الدكتور احمد الأسدي عن المشمولين بالعيدية، حيث بين سيادته أنه يقترح أن يكون المشمولين بالعيدية الفئات الأشد احتاجا للرعاية، حيث بين أن الهدف الأساسي من الرعاية الاجتماعية حماية الفئات الأكثر احتياجًا ثم ما يليهم، لذلك بين سيادته انه يقترح أن المستفيدين من العيدية هم الأرامل والعاجزين.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يشترط للمشمولين بالرعاية الاجتماعية أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية.

أن يكون من المقيمين في العراق.

المستفيد من زوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات المشمولة بالدعم.

لا يكوون لدى المستفيد دخل شهري ثابت، أو أصول ذات قيمة عالية.

استعلم عن عيدية الرعاية الاجتماعية بمجرد نزولها عبر منصة مظلتي بالدخول على الرعاية الاجتماعية والاستعلام عن حسابك حيث سيتم نزول العيدية في الحساب بمجرد الإعلان عنها.