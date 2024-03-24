مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 15 على mbc مصر في رمضان 2024 صابر يكشف سر رحاب فهل ينجح في فك السحر

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 15 الذي يبحث عنها الكبير والصغير على مدار 24 ساعة، أعلنت صناع العمل بالمسلسل على انتهاء تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل الساعات الماضية، وخلال الحلقات القادمة يكون هناك تحول كبير وتبدأ مليكة في عودة الظهور لصابر المداح مكجدجداً والتي تجسد دورها سهر الصايغ التي ظهرت في الموسم الثاني وهي كبيرة الجن، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد حول مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 15

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 15

حلقة الأمس 14 من مسلسل المنداح كشفت الكثير من الأسرار ومن المتوقع أن تشهد حلقة اليوم مفاجآت كثيرة قوية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة 15 من المسلسل اليوم الأحد الموافق 24 من مارس 2024 واليوم الخامس عشر من رمضان، ويتم نقل الحلقة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة mbc مصر والساعة 12 مساءً على قناة mbc مصر 2 التي يمكن ضبطها على الجهاز والاستمتاع بمسلسل المداح والكثير من المسلسل الحصرية من خلال الرموز التالية:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 15

بعد عودة صابر من سيوة بصحبة رحاب تقابل مع سميح ودار بينهم حديث ذات ألغز كثيرة، ويحاول صابر أن يصل خيوط النهاية كي يقضي عليهم وعلى من يحالفهم، ذهب صابر إلى منزله القديم ووجد أن أبواب الدولاب تتحرك بشكل غريب فتوجه نحوه وقام بغلق الدولاب وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها ظهر له موت وظل يهدده بأنه لا يستطيع أن يسيطر عليهم وأن عائلته سوف يمسها ضرر كبير

مما أخبره بأن شقيقته هبه سوف تنتهي تماماً وهي من تقوم بتسليم نفسها للشرطة بعد أن هربت من المستشفى لأنها كان محكوم عليها بالإعدام بسبب قتل والدتها، ويحاول صابر أن يتواصل مع الدكتور المعالج لكي ينقذها ويعرف طريقها لكن لم يجد رد ومثل ما قال موت لصابر أن هبة لم تستطيع انقاذها وبالفعل توجهت هبة إلى قسم شرطة العباسية وسلمت نفسها واعترفت بجريمتها كامل، وقبل أن تنتهي الحلقة أتى عماد لصابر كي يحذر من خطه سميح وموت فهل عماد يخدع صابر أم يخدع الجن وهذا ما يتم الكشف عنه في الحلقات القادمة من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة.