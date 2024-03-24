دلوقت بدون كفيل أو ضامن وبشروط مرنة قرض حسن يصل إلى 100 ألف ريال بدون فوائد أو أرباح إضافية من خلال قرض الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية

يوفر برنامج تمويل الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من المميزات والشروط للحصول على القرض، حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الحصول على قرض الأسرة بدون الحاجة إلى كفيل غارم للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل يتراوح بين 18,000 ريال سعودي و 100,000 ريال سعودي، يتم توفير فترات سداد ميسرة تصل إلى 48 شهرا لتسهيل السداد على المستفيدين، يتم توفير هذا التمويل بدون فوائد أو أرباح إضافية.

للحصول على قرض الأسرة، تتطلب الشروط التالية:

1. إن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني، والذي يبدأ من 18 عاما فأكثر.

3. وجود دخل شهري ثابت لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

4. توفير دخل أو راتب شهري للأسرة لا يتجاوز 14500 ريال سعودي.

5. الامتثال لجميع الشروط والأحكام المطلوبة من قبل برنامج التمويل الأسري.

مميزات قرض الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية

يتميز برنامج تمويل وقرض الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية بالمميزات التالية:

1. يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

2. يتم توفير التمويل بدون فوائد إضافية حتى مبلغ 100,000 ريال سعودي.

3. يتيح الحصول على القرض بدون الحاجة إلى كفيل غارم لموظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

4. يتم توفير التمويل بدون رسوم إدارية إضافية بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات الحصول على قرض الأسرة في المملكة

للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التحقق من الشروط: تحقق من مطابقة الشروط الحصول على قرض الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية، مثل الجنسية السعودية، العمر المناسب والدخل المطلوب.

2. جمع الوثائق المطلوبة: قم بتجهيز جميع الوثائق المطلوبة للتقديم، وتشمل ذلك وثائق الهوية الشخصية، وثائق العمل والدخل مثل شهادة الراتب والحساب البنكي، وأي وثائق إضافية قد تطلبها البنوك.