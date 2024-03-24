“حج مجاني” التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445 طريقة التسجيل والتواصل مع الحملة

أعلنت حملة الراجحي للحج عن التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445، حيث تعد حملة الراجحي حملة خيرية توفر الحج للحجاج داخل المملكة العربية السُّعُودية على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، ويبحث الكثيرون عن طرق التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445، والتي نبين طريقة التسجيل ف الحملة والأوراق المطلوبة للتسجيل ورقم التواصل مع الحملة خلال الأسطر التالية.

التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445

توفر حملة الراجحي للحج المجاني التسجيل في الحملة للمواطنين السعودين من خلال موقع الحملة، حيث يمكنك الدخول على رابط الموقع الخاص بحملة الراجحي وتسجيل دخول ومن ثم التقديم في الحملة، كما يجب التأكد من توافر الشروط التي وضعتها الحملة لاستحقاق الحج المجاني مع الحملة.

"تحديث" متابعينا الكرام يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ

ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:https://t.co/xd9GkEjAZi ولمعرفة الشروط:https://t.co/k0Sgl5McZc "التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" — حملة الراجحي (@alrajhihaj) March 21, 2024

خدمات حملة الراجحي

تقدم حملة الراجحي العديد من الخدمات للحجاج والتي منها التالي:

تُقدّم الحملة دوراتٍ تدريبيةً للحجاج تُزوّدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة لأداء مناسك الحج بشكلٍ صحيحٍ.

تُوزّع الحملة كتيباتٍ ومواد تعليميةً على الحجاج تحتوي على معلوماتٍ مُفصّلةٍ عن الحج.

تُنظّم الحملة محاضراتٍ وندواتٍ توعويةً للحجاج.

وسائل نقلٍ مُريحةٍ لنقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسائل نقلٍ لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

أسورةً ذكيةً تُتيح للحجاج التنقل بين المشاعر المقدسة عبر القطار.

تُوفّر الحملة سكنًا مُريحًا للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تُقدّم الحملة وجباتٍ غذائيةً مُتنوّعةً للحجاج.

تُوفّر الحملة رعايةً صحيةً مُتكاملةً للحجاج.

شروط حملة الراجحي للحج

يجب على المتقدم لحملة الحج التي يطرحها الراجحي أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن لا يكون سبق له الحج قبل ذلك. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. المتقدم غير قادر على نفقة الحج. لا يقل عمر الحاج عن 25 عام، وفي حالة انه محرم لا يقل عن 18 سنة. كما يشترط في الحاج أن يكون لديه القدرة الجسدية على أداء مناسك الحج.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني 1445

يمكنك التواصل مع حملة الراجحي للحج المجاني والاتصال بها عبر القنوات التي تقدمها الحملة لمساعدة المستفيدين من الحج المجاني مع الحملة، حيث يستطيع الحاج الاستفسار عن جميع ما تقدمه الحملة من خدمات وذلك من خلال القنوات التالية:

رقم حملة الراجحي: 0531333979.

البريد الإلكتروني الخاص بالحملة: [email protected].

سجل في حملة الراجحي للحج الآن وتمكن من أداء فريضة الحاج هذا العام، لذلك ننيح بقراءة شروط الحج بعناية والدخول على رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445 وتسجيل نفسك.