“حالة الطقس في الامارات” مركز الأرصاد الجوية في الامارات يحذر من منخفض جوي خلال الأيام المقبلة

يكشف المركز الوطني الإماراتي للأرصاد عن توقع حدوث منخفض جوي في خلال الأيام المقبلة على بعض المناطق في الإمارات، كما حذر أيضا من انخفاض الحرارة بشكل كبير على منطقة السواحل، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل تقرير مركز الأرصاد وما قدمه من نصائح للمواطنين، وما أفضل وقت للسفر إلى دبي.

حالة الطقس في الإمارات اليوم وغدا

المركز الوطني للأرصاد هو المصدر الرسمي لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلن المركز عن طقس اليوم وغد في الإمارات، حيث بين أن حركة الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاطها على البحر في بعض الأحيان، كما بين أن طقس غد من المتوقع أن يكون مغبر في بعض الساعات مصحوبة بتراجع في درجات الحرارة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية.

كيف اشوف توقعات الامطار؟

يمكنك الاطلاع على توقعات الطقس من خلال الآتي:

تطبيقات الطقس والتي منها ما يلي

RainViewer: توقعات دقيقة للأمطار والثلوج.

Windy: رادار مباشر وخرائط طقس قابلة للتخصيص.

طقس العرب: توقعات دقيقة للطقس في جميع أنحاء العالم العربي.

AccuWeather: توقعات دقيقة للطقس في جميع أنحاء العالم.

المواقع التي ترصد حالة الطقس على الإنترنت والتي منها التالي:

المركز الوطني للأرصاد: الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة.

Windy: موقع الويب الخاص بتطبيق Windy، يوفر خرائط طقس متقدمة ورادارًا مباشرًا.

AccuWeather: موقع الويب الخاص بتطبيق AccuWeather، يوفر توقعات دقيقة للطقس في جميع أنحاء.

ما هو افضل شهر للسفر الى دبي؟

يعد أفضل وقت للسفر إلى دبي يكون من ناحية الطقس المعتدل هو من منتصف نوفمبر إلى مارس. خلال هذه الفترة، تكون درجات الحرارة معتدلة، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية مثل استكشاف المعالم السياحية والتسوق.

بينما أفضل وقت لزيارة دبي تكون فيه الأسعار لحجز الفنادق وغير ذلك هو من أبريل إلى مايو ومن سبتمبر إلى أكتوبر. خلال هذه الفترات، تكون أسعار الفنادق وأسعار الرِّحْلات الجوية أرخص، وذلك بسبب انخفاض عدد السياح.

كما ننصح بمتابعة التطبيقات التي ذكرناها من خلال التقرير لمتابعة درجات الحرارة وإرشادات مركز الأرصاد لتجنب حدوث أي ضرر.