شارك مليون ريال في انتظارك.. مسابقة طائر السعيدة 6 2024 مع مايا العبسي.. رابط و خطوات الاشتراك

مسابقة طائر السعيدة 6 2024، يحلم الكثير من الأشخاص أن يحصلون على مبلغ كبير من الناس لتحقيق أهدافهم وتطوير مشاريعهم، وينتظر الكثير من المواطنين في اليمن حلول شهر رمضان كل عام لأنه يأتي بعد شوق ويأتي مع الخير، وتشارك قناة السعيدة في هذا الخير لأنها تقدم مسابقة طائر السعيدة التي تعد من أهم المسابقات العربية التي تقدم مبالغ نقدية كبير تتجاوز مليون ريال يمني.

الفرحة والسعادة تأتي على قلوب الكثير من الأسر اليمنية لأن المسابقة عبارة عن قسم القسم الأول طرح سؤال على الهواء مباشرةً للمشاهدين والقسم الثاني سؤال للمارين في الشوارع اليمنية، والقسم الثالث سؤال يتم رفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة والهدف من البرنامج هو إدخال السعادة لقلوب أكبر عدد من الناس بمناسبة شهر رمضان الكريم، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 2024.

مسابقة طائر السعيدة 6 2024

انطلقت مسابقة السعيدة يوم الاثنين الموافق 11 من مارس 2024 أول أيام شهر رمضان الكريم 1445، وحققت الحلقات الأولى تفاعل كبير لأنها مساعدة تنشر حالة من البهجة والسعادة ويفوز بها الكثير من الأشخاص على مدار الشهر الكريم، كما يتم نقل المسابقة بشكل يومي على مدار 30 يوم عبر قناة السعيدة اليمنية في الساعة 10 مساءً والإعادة الساعة 3 صباحاً مع الإعلامية مايا العبسي.

إجابة السؤال 13 من مسابقة طائر السعيدة 6

تم رفع سؤال الحلقة 13 عبر موقع طائر السعيدة منذ عدة ساعات والذي يأتي على النحو التالي:.

مؤرخاً وأديبا وشاعرا وفيلسوف له العديد من المؤلفات منها كتاب صفة جزيرة العرب و الجوهرتين العتيقتين ، من هو ؟

الإجابة الصحيحة بين الاختيارات المتاحة هو أبو محمد الحسن الهمداني.

لحل السؤال والاشتراك في المسابقة للحصول على جائزة المليون عليكم الضغط على هذا الرابط مسابقة طائر السعيدة.

ثم تدوين البيانات المطلوبة الاسم ورقم الجوال والمحافظة.

حدد الإجابة الصحيح ثم الضغط على إشتراك.