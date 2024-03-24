ارتفاع في أسعار الذهب || كم سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية “بيع وشراء” الجديد

شهد اليوم الأحد 24 مارس 2024 استقرار في أسعار الذهب مع ارتفاع يسير في بعض العيارات التي تكون اكثر رواجًا في إقبال العديد عليها، ومن ناحية أخرى زادت التوقعات حول أسعار الذهب في الفترة القادمة لما يشهده سوق الذهب من عد الاستقرار على مدار مدة طويلة، وعبر الأسطر التالية نبين أسعار الذهب للأنواع المختلفة وتوقعات الخبراء في الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

شهدت اليوم الأحد 24 مارس 2024 أسعار الذهب لجميع عياراته التالي:

سجل اليوم الأحد 24 مارس 2024 سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد من أكثر أنواع الذهب انتشارًا في محلات الصاغة سعرا قدره 3030 جنيها للبيع و3000 جنيه للشراء.

بينما سجل اليوم عيار 24: 3462 جنيها للبيع و3428 جنيها للشراء.

في حين أن عيار 18: 2597 جنيها للبيع و2571 جنيها للشراء.

أقل أنواع الذهب في السوق عيار 14: 2025 جنيها للبيع و2005 جنيهات للشراء.

وتعد هذه الأسعار غير شاملة لمصنعية حيث تحدد قيمة المصنعية لجرام الذهب بناء على معايير متعارف عليها بين تجار الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم

بلغ سعر سبائك الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024 للجرامات المختلفة التالي:

وزن 1 جرام: 3992 جنيهًا

وزن 2.5 جرام: 9527 جنيهًا

وزن 5 جرامات: 18873 جنيهًا

وزن 10 جرامات: 37310 جنيها.

وزن 20 جرامًا: 74112 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار غير شاملة المصنعية.

كم سعر جنيه الذهب المصري؟

أكثر ما يسأل عنه المستثمرين والذين يريدون إدخار الذهب كملاذ أمن في ظل تقلب الأسعار أنواع الذهب التي لا تتأثر بالوقت من حيث التغير في الوزن أو نحوه من العوامل التي تؤثر على وزن الذهب، حيث يعد جنيه الذهب هو أشهر هذه الأنواع، والذي بلغ عيار 21 صباح اليوم الأحد 24 مارس سعر: 24240 جنيها للبيع و24000 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

تتباين توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة، حيث يرى بعض الخبراء ارتفاع أسعار الذهب بسبب استمرار التضخم في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، واحتمالية تباطئ الاقتصاد العالمي، واتجاه بعض البنوك المركزية لشراء المزيد من الذهب.

فيما يرى البعض الأخر انخفاض أسعار الذهب في حال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أو تحسن الاقتصاد العالمي.

وبشكل عام، يتوقع معظم الخبراء أن تشاهد أسعار الذهب إلى قليل من الارتفاع الفترة القادمة.