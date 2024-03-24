ليلى عبد اللطيف.. مفاجآت جديدة في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة

خبيرة الأبراج وعلم الفلك الدكتور ليلى عبد اللطيف كانت في استضافة خاصة مع الإعلامية بسمة وهبة في البرنامج الشهير العرافة، حيث كشف ليلى عبد اللطيف الكثير من المفاجآت التي تسببت في ضجة كبيرة وإشعار مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو من اللقاء بينها وبين بسمة وهبة

تنبأت الدكتورة ليلى سابقاً بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ولن تمر فترة طويلة إلا وقد يحدث الطلاب بشكل فعلي ويصرح الثنائي عن إتمام الطلاق بينهم، وليس فقط بل تنبأت ل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وحدث بالفعل، واليوم عبر التقرير التالي من المقال نستعرض لكم أبرز التصريحات التي كشفتها وتنبأت بها خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف.

ليلى عبد اللطيف

هناك بعض الأمور التي ينشغل بها الكثير من الجمهور وهي معرفة مصير حياة النجوم وخاصةً المحبوبين لديها، حيث أثار خبر طلاق ياسمين عبد الوهاب وأحمد العوضي ضجة كبير وحزن الكثير على هذا الخبر لأنهم كانوا يتخذون هذا الثنائي قدوة ومثال للحب والوفاء، كما يتساءل الكثير عن مصير شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، كل هذه الأمور وأكثر تحدثت عنها خبيرة التوقعات والأبراج ليلى عبداللطيف

ومن أبرز الأمور التي كشفت عنها أن حالة عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب لن تكتمل العلاقة ويكون هناك بينهم خلافات كثيرة، وأكدت أن ياسمين عبد العزيز سوف تأتيها أخبار سعيدة والفرح يطرق بابها مجدداً ومن المتوقع عودتها لأحمد العوضي وتنبأت ليلى حول عمر بسمة وهبة وبعد كام عام تتوفى، وفي النهاية كذب المنجمون ولو صدقوا.

مواعيد عرض برنامج العرافة رمضان 2024

يعرض برنامج العرافة للاعلامية بسمة وهبة يومياً في رمضان 2024 ويتم إذاعة البرنامج في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، و يتم عرضه عبر شاشة قناة المحور وعبر شاشة قناة النهار والذي يأتي ترددها على النحو التالي