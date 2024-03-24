شوف اسمك نزل.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، هناك جهد كبير تسعى لتحقيقه وزارة العمل العراقية من أجل سرعة إنجاز عملية الفحص والبحث الاجتماعي للكشف عن المشمولين بالدفعة السابعة، لكن لن تعلن الوزارة عن أي كشف جديدة لحين الانتهاء لتوصيل الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً واستخراج المتجاوزين على الشبكة، ومن المؤكد أن الإعلان عن الكشوفات يتم خلال الفترة القادمة قبل حلول عيد الفطر المبارك وفقاً للتصريحات الأخيرة، لذا تابعوا معنا لمعرفة رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
يحصل الكثير من المواطنين في العراق على دعم الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على الأسر المتعففة، وعند إعلان النتائج سوف يتم رفع أسماء المشمولين بشكل إلكتروني لعموم محافظات العراق وسجلات الرجال والنساء وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:
- أولاً الدخول على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.
- اتباع خطوات الاستعلام عن اختيار الرعاية الاجتماعية واختيار الدفعة السابعة.
- ثم اختر اسم المحافظة.
- تدوين البيانات المطلوبة.
- ثم النقر على زر استعلام.
- أو الضغط على تنزيل pdf ثم عرض الملف.
المستندات المطلوبة للتسجيل على دعم الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من ضوابط القبول مما كشفت عن المستندات والأوراق المطلوبة للانضمام إلأى مستفيدي الرعاية الاجتماعية والتي تأتي على النحو التالي
- أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية.
- تقديم الفحوصات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لإثبات صحة الحالة واستحقاقها للدعم.
- تقديم صورة من شهادة ميلاد المتقدم.
- تقديم وثيقة الطلاق للمرأة المطلقة وتأكيد حصولها على حضانة الأبناء.
- تقديم وثيقة الوفاة للمرأة الأرملة.
- وثيقة وفاة الأب لأبناء الشهداء.
- قيد عائلي للمتقدم لمراجعة البيانات والتأكد بأن المتقدم لا يمتلك أي معاش ولا سجلات تجارية.