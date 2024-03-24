خطوات التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري لتسديد الديون كمستفيد عبر منصة أبشر

يمكن للمواطنين التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون كفرد مستفيد، وهي المنصة التي تعتبر واحدة من المبادرات الإنسانية المتميزة داخل المملكة العربية السعودية، حيث من خلال منصة العمل الخيري يتمكن الأفراد من تقديم التبرعات للمحتاجين، أو يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة التسجيل للحصول عليها وفقاً لمعايير محددة، فيما يلي، سيتم شرح الإجراءات والمعايير المطلوبة للتسجيل في منصة إحسان، والتبرع ضمن حملة العمل الخيري خلال شهر رمضان 1445.

لمحة عن منصة إحسان الخيرية وأهدافها

تسعى منصة “إحسان” إلى تعزيز ثقافة العطاء وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتهدف أيضاً إلى دعم المبادرات الاجتماعية ومساعدة الحالات الإنسانية، وتعمل على تسهيل عملية التبرع عبر قنوات معتمدة، وقد شهدت الساعات الأولى من الإصدار الرابع لحملة العمل الخيري الوطنية تجميع تبرعات تجاوزت المليار ريال، مما يعكس الروح التضامنية والدعم بين الأفراد والمؤسسات في المملكة، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

تهدف منصة إحسان الإلكترونية إلى دعم جهود الخير وتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد لضمان حياة آمنة ومستقرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات متنوعة مثل “حملة فرجت”، و”تيسرت”، و”سداد الدين”، ومشاريع الإغاثة، وغيرها، التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأشخاص الأقل حظاً وذوي الدخل المحدود.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

يمكن للأفراد التسجيل في منصة إحسان لتيسير عملية سداد الديون أو للحصول على المساعدة، ويمكن إنشاء حساب على المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة إحسان انقر على خيار تسجيل الدخول المتواجد في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة قم بإدخال رقم هاتفك، ثم انقر على إرسال رمز التحقق سيتم إرسال رمز عبر رسالة نصية إلى هاتفك المحمول، وبعد ذلك سيطلب منك إدخاله في الحقل المخصص له أكمل خطوات التسجيل وقم بتحرير المعلومات الضرورية اختر الخدمة التي ترغب في تقديمها، مثل “فرحت”، “تسديد الديون”، أو “تيسير”

الآن يتبقى أن تقوم بتنشيط حسابك عن طريق الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني.

شروط التسجيل في منصة إحسان السعودية

بدأت الحملة مساء يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود العمل الإنساني وتسليط الضوء على تأثيره الإيجابي في شهر رمضان الكريم، وتتمثل المعايير اللازم توافرها لقبول طلب التسجيل في منصة إحسان في النقاط التالية:

الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة

وجود عنوان بريد إلكتروني للمستفيد

اختيار البرنامج المناسب للاستفادة منه أو واحدة من فرص التبرع المتاحة

منصة إحسان الإلكترونية توفر أنواعاً متنوعة من الدعم للمواطنين، بما في ذلك المساعدات المالية، الغذائية، والصحية التي تقدم عبر المنصة.