خطوات استعمال خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر في السعودية لعام 1445

تعتبر خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر من بين الخدمات الرقمية الحديثة، حيث أعلنت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية عن جدول زمني محدد لإلغاء تسجيل السيارات التالفة أو المهملة بلا التزامات مالية، ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمة عبر اتباع سلسلة من الخطوات المحددة، ولكن ينبغي عليك التأكد من تحقيق الشروط والضوابط التي حددها وزارة الداخلية قبل الشروع في الإجراءات.

ما هي خطوات إسقاط المركبات التالفة في السعودية؟

إسقاط المركبات التالفة يعتبر واحداً من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تمكن أصحاب المركبات من إلغاء تسجيل السيارات التالفة أو المهملة بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المقر الرسمي، تتضمن هذا الخدمة الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر متصفح الإنترنت النقر على خيار “أبشر أفراد” تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة الضغط على الخانة المعنونة بـ “المزيد”، ثم اختيار خدمة “المواعيد” تحديد “حجز موعد جديد”، ثم تعيين علامة صح على خيار “اسقاط سيارة” تحديد المحافظة ومن ثم اختيار أقرب فرع لهيئة المرور اختيار الموعد المناسب للزيارة قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها

بعد التسجيل يتبقى عليك الحضور إلى هيئة المرور في الموعد المحدد.

ما هي الشروط لإلغاء تسجيل السيارة التالفة؟

وضعت وزارة الداخلية السعودية شروطاً لإلغاء تسجيل السيارة التالفة بهدف تمكين أصحاب المركبات في المملكة من القيام بذلك عبر المنصة الإلكترونية، تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الحكومية الرئيسية المقدمة للمواطنين السعوديين لتسهيل الإجراءات دون الحاجة للتنقل إلى المقر أو مراكز الخدمة، وتتضمن الشروط اللازمة لإلغاء تسجيل السيارة ما يلي: