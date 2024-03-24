متقلقش هتتفرج ببلاش.. القنوات الناقلة مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر 2024 على نايل سات

بحث كبير من عشاق الساحرة المستديرة حول معرفة القنوات الناقلة مباراة مصر وكرواتيا التي يترقبها ملايين الأشخاص من مصر وخارجها من شتى الدول العربية والأوربية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية بين الفريقين، تمكن المنتخب المصري أن يحقق الفوز في مباراة النصف النهائي أمام نظيره نيوزيلندا وهذا نظراً للتشكيلة المميزة الذي وضعها المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن

كما تمكن فريق كرواتيا أن يحقق الفوز في مباراة النصف النهائي أمام نظيره تونس ويكون اللقاء النهائي بين كلا الفريقين المنتخب المصري أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، حيث تعتبر هذه النسخة الأولى من كأس عاصمة مصر وكانت أجواء المنافسة من بداية الموسم قوية جداً وأثبتت الكثير من الفرق جدارتها لأن الحظ كان حليف الفريقين مصر وكراوتيا وهذا ما يزيد من معدلات البحث على جوجل الآن حول القنوات الناقلة مباراة مصر وكرواتيا.

القنوات الناقلة مباراة مصر وكرواتيا

مباراة قوية خاضها المنتخب المصري أمام فريق نيوزيلندا والتي أقيمت على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحقق هدف الفوز اللاعب مصطفى محمود في الشوط الأول الدقيقة 29، ولذلك نلاحظ أن هناك بحث رائج على جوجل ولن يتوقف لحظة واحدة حول القنوات المفتوحة التي تقوم بنقل البث الحي المباشر لكلا الفريقين مصر وكرواتيا، حيث تم الإعلان بشكل رسمي أن مباراة مصر وكرواتيا يتم إذاعتها عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بجودة عالية hd وهي القناة المصرية الوحيدة التي تمتلك حقوق البث.

موعد مباراة مصر وكرواتيا نهائي كأس العاصمة

كانت المباراة الأخيرة التي خاضها مصر أمام نيوزيلندا ذات أجواء مميزة جداً، وبعد يومين بتاريخ الثلاثاء الموافق 26 من مارس الجاري 2024 سوف يلتقي الفريقين مصر وكرواتيا على ارضية ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء لبدء المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والساعة 11 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 12 مساءً حسب توقيت الإمارات.