“استقبل” تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024.. تحملها في ثواني

يوجد تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024، فيمكن من خلال هذا التردد تنزيل أفضل القنوات وأحدثها على جهاز الريسيفر الخاص بك، كما يمكن استقبال هذه القنوات بجودة عالية، فالقنوات التي توجد على النايل سات هي قنوات تبث محتوى متنوع وعالي الجودة، وتقدم هذه القنوات محتواها على مدار اليوم وبدون توقف، بالإضافة إلى أنها مجانية تمامًا.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024

يمكن استقبال جميع قنوات النايل سات من خلال تردد واحد، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938 / 11758.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أشهر قنوات القمر الصناعي نايل سات

يتميز القمر الصناعي نايل سات عن غيره من الأقمار الصناعية الأخرى بتقديمه الكثير من القنوات الفضائية المتميزة، والتي من بينها ما يلي:

شبكة تلفزيون النهار.

قنوات الجزيرة.

مجموعة قنوات دي ام سي DMC.

مجموعة قنوات أون تي في ON TV.

مجموعة قنوات ام بي سي MBC.

قنوات روتانا.

مجموعة قنوات النيل Nile TV

مجموعة قنوات سي بي سي CBC.

شبكة تلفزيون الحياة.

قنوات Space toon.

ضبط تردد قنوات النايل سات بأعلى إشارة ممكنة

يمكن ضبط وتنزيل جميع قنوات الريسيفر بواسطة تردد واحد من خلال إتباع الأتي: