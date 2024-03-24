تردد قناة كوكب الحيوانات على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد على النايل سات، حيث تعد قناة Animal Planetأو “أنيمال بلانت” قناة أمريكية متخصصة في استعراض العلاقة بين الحيوان والإنسان من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ومقاطع الفيديو التي تلقي الضوء على حياة الغابة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة كوكب الحيوانات إضافة للمحة سريعة عنها وعن محتواها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة كوكب الحيوانات ومحتواها

تأسست قناة كوكب الحيوانات الفضائية عام 1996، ومنذ ذلك الحين تقدم محتوى متميزاً على الأقمار الصناعية، تتبع هذه القناة لشركة ديسكفري كوميونيكيشنز، وهي قناة مشفرة تركز على استكشاف علاقة الحيوان بالإنسان في البيئات البرية، من خلال نقل تصرفات الحيوانات مباشرةً إلى الشاشة.

بجانب عروض البث المباشر، تقدم قناة أنيمال بلانت مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية والثقافية التي تسلط الضوء على حياة الحيوانات وعالم الطبيعة، بما في ذلك استكشاف البيئات المائية، تقدم القناة أيضاً برامج مفيدة لجميع أفراد الأسرة، تهدف إلى فهم العالم الخارجي وتعزيز الوعي بالحيوانات، وتقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات الجماهير المختلفة بشكل يومي ومتواصل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة أنيمال بلانت مقاطع ترفيهية ومضحكة تصف مواقف الحيوانات مع البشر، مما يضيف جواً من المرح والتسلية للمشاهدين.

تردد قناة كوكب الحيوانات على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Animal Planet HD” في العام الحالي، ولكن يمكن مشاهدة برامجها بجودة عالية عبر الترددات التالية:

التردد: 11095

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: HD

ويمكن العثور على القناة في قائمة القنوات تحت اسم “Animal Planet HD”.