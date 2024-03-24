Noor.moe.gov.sa‏ لينك تسجيل طالب جديد 1445 الكترونيا تسجيل نظام نور أول ابتدائي من خلال منصة نور الإلكترونية

نظام نور تسجيل طالب جديد 1445، رابط وطريقة التسجيل في أول ابتدائي noor.moe.gov.sa، تعتبر عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي من أبرز المراحل التي يمر بها الأهل والأمهات في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه العملية ضمن خطط وزارة التربية والتعليم لضمان توفير التعليم الجيد والمتميز لأبنائها، موعد التسجيل للعام الدراسي 1445-1446 قد تم الإعلان عنه رسميا، مما يسهل على الأهل والأمهات معرفة الخطوات المطلوبة، لتسجيل أبنائهم كما يجب الانتباه إلى تقديم المعلومات بدقة وصحة، لتجنب أي مشكلات في عملية التسجيل.

نظام نور تسجيل طالب جديد 1445

للوصول إلى خطوط التسجيل، تقدم وزارة التربية والتعليم واجهة إلكترونية متطورة، تحمل اسم “نظام نور”. يمكن للأهل والأمهات الدخول إلى الموقع الرسمي للنظام من خلال الرابط noor.moe.gov.sa، من خلال هذا الموقع، يمكن للأهل والأمهات الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، بما في ذلك الوثائق المطلوبة والإرشادات المتعلقة بعملية التسجيل.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1445

يجب على ولي الأمر قراءة وفهم الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية، لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، عليهم أيضا التأكد من متابعة الإرشادات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، لضمان نجاح عملية التسجيل وانضمام أبنائهم إلى المدارس بسلاسة.

noor.moe.gov.sa رابط تسجيل اول ابتدائي 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد تسجيل الطلاب، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1446، تم تحديد بداية فترة التقديم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25 مارس، وهو تاريخ الخامس عشر من شهر رمضان، لتمتد هذه الفترة حتى نهاية الأسبوع الثالث من العام الدراسي، وتحديدا حتى يوم الأربعاء الموافق 1 مايو أو الثاني والعشرين من شهر شوال.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 1446 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

بدأت وزارة التعليم السعودية عملية التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024، حيث تم تحديد تاريخ بدء عملية التسجيل ابتداءً من الخامس عشر من شهر رمضان 1445 هجري، ولضمان سير هذه العملية بسلاسة وسهولة، تقدم الوزارة إرشادات واضحة للأهل والأمهات لإتمام التسجيل عبر منصة “نور”.