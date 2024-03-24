إنخفاض كبير قبل حلول عيد الفطر .. اسعار اللحوم اليوم الأحد 24 مارس في الأسواق

تشهد اسعار اللحوم اليوم الحمراء اليوم الأحد 24 مارس 2024، استقرارًا في متاجر الجزارة، والشوادر، ومعارض “أهلاً رمضان”، وذلك بناءً على جولة ميدانية مباشرة في محلات الجزارة في أسواق الأقصر، بدلاً من ذلك، فإنها تعكس صورة غير مسبوقة لاستقرار الأسعار.

سعر اللحوم البلدى اليوم 24 مارس

سجلت أسعار اللحوم المحلية تباينًا في مختلف محلات الجزارة.

حيث تراوح سعر اللحم البلدي بين 320 و380 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر اللحم المفروم 350 جنيهًا للكيلو.

أما سعر كيلو اللحم الضأن والماعز فتراوح بين 370 و400 جنيه.

وسجلت أسعار الكبدة البلدي ما بين 320 و380 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بالأصناف الأخرى، فسجل كيلو الكندوز الكبير 300 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي 320 جنيهًا.

وكيلو اللحم الجملي 210 جنيهات، وكذلك كيلو المفروم الجملي بنفس السعر.

أسعار اللحوم في المنافذ اليوم

سجلت أسعار اللحوم تباينًا واسعًا، حيث تتراوح أسعار كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية بين 180 و250 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 270 جنيهًا، أما كيلو اللحم السوداني المجمد فقد سجل 200 جنيه للكيلو، وكيلو اللحم في المنافذ المتحركة وأمان بلغ سعره 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

سجلت تباينًا واسعًا في أسعار اللحوم، حيث يتراوح سعر كيلو الريش الضاني بين 380 و 420 جنيهًا.

وكيلو المفروم البلدي بين 360 و 400 جنيه للكيلو.

أما كيلو السجق البلدي فتراوح بين 300 و 350 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو السجق المستورد 120 جنيهًا.

أما كيلو المفروم الجملي فبلغ سعره 300 جنيه.

وسعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية تراوح بين 220 و 280 جنيها.

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية الكندوز بين 270 و 320 جنيهًا.

أسعار الكبده في أسواق الأقصر