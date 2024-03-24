سلي أطفالك وريحي نفسك من الزن .. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الفضائية الخاصة بنقل محتوى الأطفال في الوقت الراهن وما يميزها القناة أنها تعرض الأغاني على مدار اليوم من أجل تسلية الأطفال علمًا بأن محتواها مناسب للأطفال ولا ضرر منه أبدًا، لذلك الأمهات يبحثون في الوقت الراهن عن أحدث تردد للقناة، خلال الأسطر التالية سنوضح تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

في الآونة الأخيرة حازت قناة طيور الجنة بيبي على نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي نظرًا لأن القناة تعرض عدد من الأغاني والأناشيد الدينية التي تجذب الأطفال كما أنها تخلق بداخلهم القيم الحميدة وتعلمهم القيم المجتمعية، ومن أجل استقبال القناة إليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11274.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع قناة طيور الجنة بعدد كبير من المميزات التي تجعلها واحدة من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي وتأتي مميزات القناة على النحو التالي: