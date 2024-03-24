كنافه الطاسه بالقشطه أحلي وألذ كنافه بدون فرن احلي من الجاهزه

الكنافة من الحلويات العربية المشهورة والمفضلة لدى الكثيرين، ويتم تحضيرها بطرق متنوعة، ومنها كنافة الطاسة بالقشطة. تعتبر هذه الوصفة سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت، كما أنها تتميز بطعمها اللذيذ والمميز ويمكن تقديمها لاسرتك في رمضان.

مكونات كنافه الطاسه

500 جرام كنافة مجمدة

كوب سمن

كوب ونصف سكر

كوب ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقتان كبيرتان عسل

2 علبة قشطة أو 4 ملاعق كبيرة نشا و 2 كوب لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير كنافه الطاسه

تحضير الشربات:

في قدر على النار، نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي. نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. نرفع القدر عن النار ونضيف العسل ونتركه يبرد.

تحضير الكنافة:

نخرج الكنافة من الفريزر ونتركها تذوب قليلاً. نضع نصف كمية الكنافة في وعاء ونضيف إليها نصف كمية السمن ونفركها جيدًا حتى تصبح رطبة. نضغط الكنافة في صينية طاسة مدهونة بالسمن ونرفع الأطراف قليلاً. نضع القشطة على الكنافة ونوزعها بالتساوي. نغطي القشطة بباقي الكنافة ونفركها بالسمن المتبقي. نضع الطاسة على نار هادئة ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى تأخذ الكنافة لونًا ذهبيًا من الأسفل. نرفع الطاسة عن النار ونتركها تبرد قليلاً. نقلب الكنافة على طبق التقديم ونصب عليها الشربات البارد. نزين الكنافة بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة.

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