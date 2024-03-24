قدم وخد شقتك مستني إي .. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأماكن والشروط

عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية كانوا يترقبون فتح باب التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية للمشاريع السابقة، وكشف الصندوق عن طرح شقق إسكان جديدة في عدة محافظات تكون مكتملة التجهيز والتشطيب كما أن مساحتها تصل إلى 90 متر، وخلال الأسطر التالية سنوضح رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

رابط حجز شقق وزارة الإسكان الاجتماعي 2024

حجز شقق الإسكان الاجتماعي من أكثر الكلمات بحثًا في الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية في المشروع الـ 18 بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط مريحة، وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

الدخول إلى وزارة الإسكان.

اختيار شقق الإسكان الاجتماعي.

العمل على إدخال كل البيانات المطلوبة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة.

انقر على تسجيل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان المصرية عن الشروط التي لابد من توافرها من أجل التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

يتراوح العمر ما بين 21 إلى 50 سنة.

للأعزب لا يقل الدخل الشهري عن 6 ألاف أما المتزوج لا يقل عن 8 ألاف.

لابد من سداد رسوم الحجز.

تقديم ما يثبت الإقامة في المحافظة.

عدم امتلاك وحدات سكنية أو قطعة أرض.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

تأتي شقق الإسكان الجديدة في الأماكن التالية: