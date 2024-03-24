” فرصة العمر الحق وقدم” شروط وظائف شركة فودافون قطر ١٤٤٥- ٢٠٢٤

في الآونة الأخيرة أصبحت شركة فودافون قطر أفضل الشركات التجارية التي تقدم خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين وقد أعلنت شركة فودافون قطر من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بها عن بدء قبول الطلبات الخاصة بالتعيين للعمل في وظائف شركة فودافون قطر 2024،وذلك وفقاً للشروط التي بينتها الشركة والتي سوف نعرضها من خلال مقالنا هذا.

شروط وظائف شركة فودافون قطر ١٤٤٥- ٢٠٢٤

أكدت شركة فودافون قطر أنها بحاجة للكثير من الوظائف المتوفرة وذلك لأصحاب المؤهلات العالية والمؤهلات المتوسطة للعمل بالشركة للعام الجاري، ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازم استيفاؤها للالتحاق بالوظائف وفيما يلي تلك الشروط:

أولا لا بد من توافر الخبرة بمجال الإدارة.

يشترط أن يكون المواطن جيد في استخدام الحاسب الآلي.

يلزم أن يكون المتقدم لديه خبرة كافية في مجالات الوظائف الشاغرة.

أن يكون المتقدم على دراية باللغة الإنجليزية بمعدل 70%.

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة لديه خبرة في استخدام برامج الأكسل والوورد.

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة باستطاعته تحمل ضغوطات العمل.

أن يتناسب مؤهل المتقدم مع طلبات الوظيفة الشاغرة و التي يرغب في الالتحاق بها.

ما هي الأوراق المطلوبة للالتحاق بوظائف شركة فودافون قطر ؟

لقد حددت الشركة مجموعة من الأوراق اللازمة والمطلوبة عند التقديم على وظائف شركة فودافون في قطر وتكون كالآتي: