بجودة HD استقبل قناة الكأس القطرية المفتوحة 2024 على النايل سات

يحرص مشجعي كرة القدم في العالم العربي وخصوصًا جول الخليج باستقبال قناة الكأس القطرية على جميع الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات لأنها من أهم القنوات العارضة للمباريات المحلية والدولية بجودة عالية، ومع بداية العام الجديد 2024 تم تعديل عدد من الترددات للبقاء على جودة البث العالية وخلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة الكأس على النايل سات.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2024

تعد قناة الكأس واحدة من أهم القنوات القطرية التي لها قاعدة جماهرية كبيرة في العالم العربي نظرًا لأنها تبث أهم المباريات في العالم العربي ودول الخليج على وجه خاص، ومن أجل استقبال القناة على النايل سات إليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الكأس 1 على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة الكأس المفتوحة

بعد أن وضحنا لكم أحدث تردد لقناة الكأس القطرية المفتوحة على النايل سات، سنوضح أهم الخطوات التي لابد من إتباعها من أجل استقبال القناة على الرسيفر:

النقر على زر القائمة الموجودة في الريموت الكونترول.

اختيار الإعدادات من الصفحة الرئيسية التي ستظهر أمامك.

انقر على التركيب ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

تردد قناة الكأس الثانية