بعد إصابته بخلع في الكتف ما هي المدة التي سيغيبها امام عاشور عن الملاعب

في مباراة منتخب مصر ونيوزلندا، شهدنا لحظة مؤثرة عندما غادر إمام عاشور ملعب المباراة باكيًا ومتأثرًا بإصابته في الكتف. كانت اللقطة قاسية، حيث تعرض لعرقلة من مدافع المنتخب النيوزلندي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء تأثر إمام عاشور بشدة بالإصابة ولم يتمكن من استكمال المباراة، وتم استدعاء حمدي فتحي ليحل محله في الدقيقة 26 وتم نقل عاشور الي المستشفي مباشرة حيث تم اجراء كل الفحوصات والاشعات.

أبوعبلة يكشف مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب

كشف أحمد أبوعبلة، الطبيب السابق لنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية أمام نيوزيلاندا، والتي أُقيمت في القاهرة وفي تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، اكد أبوعبلة أن إمام عاشور تعرض لإصابة في مفصل الترقوة ولوح الكتف، وأوضح أنه يُشابه واقعة إصابة خالد عبدالفتاح ورضا سليم وبناءً على التشخيص المبدئي، تبيّن أن اللاعب يعاني من خلع في مفصل الترقوة ولوح الكتف، ووفقًا لبيان المنتخب، يُتوقع أن يستغرق اللاعب فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للعودة إلى الملاعب. إن إصابة إمام عاشور تُعد تحدًا له، ولكن من المؤمن أنه سيتعافى وسيعود بقوة للمشاركة في المباريات في المستقبل القريب، وكان اتحاد الكرة قد قام بإصدار بيان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشف فيه عن نتائج الأشعة التي أجراها إمام عاشور بعد مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا. وأكد البيان أن الأشعة أثبتت إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.