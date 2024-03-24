“هسه ظهرت” لينك الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 131 في العراق 2024

لاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق تعد من أكثر الموضوعات التي ازدادت فيها محركات البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهذا في ظل جهود الحكومة العراقية و بناءً على الموافقة الحاصلة عليها من مديرية الأحوال المدنية والإقامة والجوازات من وزير الداخلية من أجل التسهيل في الإجراءات الإدارية والعمل على تحسين خدمات الأحوال المدنية والإقامة والجوازات، وفيما يلي سوف نطلعكم على كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق

تسعى الحكومة العراقية بتقديم الرعاية والدعم إلى جميع المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم، ومن أهم هذه الخدمات توفير رابط عليه كل أسماء الوجبة الجديدة الخاصة بنقل النفوس، و للاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة يتم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمواطن الحكومي.

في هذه الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن أسماء نقل النفوس.

يتم اختيار الوجبة التي تود البحث عنها.

علي المتقدم تحديد المحافظة التابع لها حتى تقوم بتحميل كشوفات أسماء نقل النفوس رقم 131.

بعد ذلك عليك بتحميل الكشوفات التي تحتوي على أسماء نقل النفوس.

يقوم المستخدم بالبحث عن اسمه من بين الأسماء الموجودة في أسماء نقل النفوس.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس الجديدة في العراق

لقد حددت الحكومة العراقية لنقل النفوس الجديدة في الوجبة الأخيرة مجموعة من الأوراق المطلوبة يتعين من المتقدم إرفاق هذه الأوراق والمستندات والتي تتمثل في الآتي: