موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر 1445 -2024

يُعد عيد الفطر المبارك أحد أهم الأعياد الدينية في الجزائر وكافة الدول العربية والإسلامية والذي يطل على الجزائر خلال أيام قليلة عقب نهاية شهر الصيام والاحتفال بالفطر في أول يوم من شهر شوال، حيث يذهب الجزائريون إلى المساجد المحلية للصلاة وسماع خطبة العيد وإدخال السرور والفرح على بعضهم البعض وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال هذا السياق سنتعرف على موعد عيد الفطر في الجزائر.

متى موعد عيد الفطر المبارك في دولة الجزائر لعام ٢٠٢٤؟

لقد اهتمت وزارة الشؤون الدينية في دولة الجزائر بالإعلان عن اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وذلك من خلال مراقبة الهلال ليلة التاسع والعشرين من رمضان وهذا يتم بمساعدة اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية الجزائرية، ومن خلال هذا سوف يتم إخبار المواطنين بنتيجة المراقبة بعد مغرب نفس اليوم من خلال بيانات مكتوبة ومرئية ومسموعة عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد يؤكد البعض أن عيد الفطر في الجزائر سوف يوافق 10 من أبريل لعام 2024 مع اختلاف يوم واحد زيادة أو نقصانا.

مشاهد احتفالات الجزائر بعيد الفطر المبارك

أيام قليلة ويهل عيد الفطر المبارك على الشعب الجزائري حيث يرسم البسمة على شفاه الصغار وينثر الفرحة على وجوه الكبار كما أنه ينشر بين الناس عبقه الروحي المتميز وطابعه الديني المتفرد، ومن أفضل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة في الجزائر هو اقتناء الملابس الجديدة وإعداد حلويات العيد التي تعكس الطابع الإسلامي الجزائري ومهارة ربات البيوت الجزائريات وأصالتها، هذا بالإضافة إلى سماع صوت التكبير والتسبيح والتهليل في صبيحة العيد من المآذن الجزائرية حتى يقصد الناس المساجد والمصليات لصلاة العيد، وفي طريق العودة يهنؤون الجزائريون بعضهم البعض بعبارة “صَحَّ عيدكوم” ثم يعودون لبيوتهم فيجتمعون حول مائدة الفطور وكلهم بهجة وسعادة.