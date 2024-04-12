“فرح أطفالك”… تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات وطريقة ضبطها على جهازك

يتزايد البحث عن تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024، نظرًا لشهرتها كواحدة من القنوات الفضائية الرائدة في تقديم محتوى موجه للأطفال، تتميز هذه القناة بعدة خصائص، أبرزها توفيرها لمحتوى مجاني يشمل أناشيد وأغاني ترفيهية وتعليمية، مع إعلان القناة عن تغيير ترددها، أظهر الجمهور العربي اهتمامًا متزايدًا بمعرفة التردد الجديد والإجراءات اللازمة لإضافة القناة إلى مجموعة قنواتهم التلفزيونية لضمان متابعة محتواها في الأوقات المفضلة.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تُعرف قناتا طيور الجنة وكراميش بأنهما من بين أولى قنوات الأطفال التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور العربي من مختلف الأعمار، لضمان تغطية أوسع لدول الوطن العربي، توفر هاتان القناتان عدة ترددات لسهولة البحث والتثبيت على الريسيفر، يتضمن تردد قناة كراميش الجديد ما يلي:

تردد قناة كراميش نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11429.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد قناة كراميش عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مفتوحة.

خطوات تثبيت قناة كراميش

إن عملية البحث عن تردد قناة كراميش وتثبيتها على جهاز الاستقبال (الريسيفر) هي عملية بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، إليك الخطوات المفصلة لإتمام هذه العملية:

افتح قائمة الإعدادات في التلفاز من خلال الريموت كنترول.

اختر خيار ضبط قائمة القنوات.

ستظهر عدة خيارات، اختر منها التحديث اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه لتثبيت القناة.

أدخل البيانات الخاصة بالتردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل المتابعة.

اضغط على خيار البحث.

العثور على القناة لن يستغرق وقتًا طويلاً.

بعد العثور على القناة، اضغط على خيار حفظ أو ‘save’ للحفاظ على القناة ضمن قائمة قنوات جهاز الريسيفر، مما يمكنك من متابعة محتواها في الأوقات المفضلة.