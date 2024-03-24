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الإعلان كسر الدنيا..اعرف شروط قرض من البنك الزراعي المصري الجديدة 2024+خطوات طلب تمويل للكل
شروط قرض من البنك الزراعي المصري، هناك العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل القرض الذي يوفره البنك الزراعي المصري، حيث أن هذا البنك يقوم بمساعدة فئة من فئات المجتمع الهامة وهي الفئة الزراعية، حيث أن هذا القرض يمكنه أن يكون باب رزق لجميع المواطنين الزراعيين، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي.
شروط قرض من البنك الزراعي المصري
لكي يستطيع المواطن أن يحصل على قرض البنك الزراعي يجب عليه أن يقوم بتحقيق بعض الشروط الهامة، فمن ضمن شروط قرض من البنك الزراعي المصري:
- يجب على المواطن أن ذو جنسية مصرية.
- يجب أن يكون المواطن مقيم في الأرياف.
- يجب أن يكون الريف الذي يقيم به المواطن هو نفس مكان المشروع الخاص بالزراعة.
- يجب ألا يقل عمر المواطن عن 21 عام.
- يجب ألا يزيد عمر المواطن عن 65 عام.
الأوراق المطلوبة لقرض البنك الزراعي
من بعد ما قمنا بالتعرف على الشروط الخاصة بقرض البنك الزراعي أصبح بإمكاننا التعرف الآن على طريقة التقديم، حيث يجب أن يتم توفير بعض الأوراق الذي تكون مطلوبة وقت التقديم، فمن ضمن تلك الأوراق:
- يجب إحضار صورة خاصة بالبطاقة الشخصية والرقم القومي للمواطن المتقدم.
- يحب إحضار صورة خاصة ببطاقة الخدمات الزراعية التي يمتكلها المواطن.
- يجب إحضار صورة من كارت الفلاح إذا كان يمتلكه المواطن.
- يجب إحضار صورة خاصة بالبطاقة الشخصية للمواطن الضامن.
- يجب إحضار ما يُثبت وجود ترخيص لمزاولة مهنة الزراعة والتصنيع الزراعي وأيضًا التسويق الزراعي.
- يجب إحضار صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمواطن المتقدم.
- يجب أن يحصل المواطن على موافقة من الإدارة الزراعية الخاصة بالمركز أو القرية التي يعيش بها على إنشاء المشروع الخاص به.