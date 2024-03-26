UR.GOV الداخلية تنشر هسه غرامات المرور الجديدة في العراق 2024+طريقة معرفة الغرامة إليكترونياً

غرامات المرور الجديدة في العراق تعتبر معرفة غرامات المرور الجديدة في دولة العراق واحدة من بين الخدمات الهامة التي قامت بإطلاقها هيئة المرور في العراق لأصحاب السيارات من خلال منصة أورو، حيث ستقوم هيئة المرور بتوفير طابعة محمولة ومنحها لرجال المرور، لكي يتمكنوا من رصد كافة أنواع المخالفات بالإضافة إلى أنها تقوم بالتقاط الصور الغرامات التي تم تسجيلها على صاحب السيارة، وبعد أن يتم توثيق الغرامة وطباعتها يقوم رجال المرور بإرسالها لصاحب السيارة في رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص به.

غرامات المرور الجديدة في العراق

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين في دولة العراق عن غرامات المرور الجديدة في العراق، وما هي قيمة هذه الغرامات التي تم فرضها من قبل إدارة المرور في الآونة الأخيرة، وجاءت هذه الغرامات على النحو التالي:

تبدأ قيمة المخالفات المرورية من 1000 دينار عراقي ومن الممكن أن تصل إلى 10.000 دينار عراقي، وتختلف قيمة هذه الغرامة بناءا لنوع المخالفة.

يتم فرض غرامة على الشخص متعاطي المخدرات أو الكحول أثناء وقت القيادة تصل قيمتها لنحو حوالي 1000 دينار عراقي.

تصل قيمة مخالفة عدم استخدام حزام الأمان نحو حوالي 2500 دينار عراقي.

غرامة عدم التوقف عند الإشارة الحمراء يتم تقديرها ب5000 دينار عراقي.

كيفية التعرف على غرامات المرور الجديدة في العراق

قامت إدارة المرور في دولة العراق بتوفير للأفراد السائقين وأصحاب السيارات خدمة الإطلاع على قيمة الغرامات، وذلك بهدف تسهيل جميع الإجراءات، كما تتيح لهم أيضا خاصية تسديد هذه الغرامات بشكل إلكتروني بالإضافة إلى إمكانية تجديد رخصة السير وغيرها من الخدمات الأخرى، ولكي يتمكن الفرد التعرف على قيمة غرامات المرور يجب عليه اتباع النقاط التالية: