اشتري من دلوقت عشان ممكن السعر يزيد..سعر كحك العيد بالكيلو في المحلات الكبرى في المحلات الكبرى

سعر كحك العيد بالكيلو، مع اقتراب موسم عيد الفطر يتساءل الجميع عن الأسعار الخاصة بحلويات العيد ومنها كحك العيد، فلا يوجد أحد من المواطنين لا يقوم بشراء الكحك الخاص بالعيد بجميع أنواعه وأطعمته، فلهذا يتم التساؤل عن الأسعار الرسمية الخاصة بالكحك في مصر لموسم العيد القادم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع أسعار حلويات عيد الفطر ومنها كحك العيد.

سعر كحك العيد بالكيلو

هناك العديد من الأسعار الخاصة بكحك العيد المنتشرة في الفترات الأخيرة، وجميع المواطنين يقومون بالبحث عن تلك الأسعار لمعرفتها والتجهيز لشرائها في الأيام القادمة لاقتراب عيد الفطر، فلهذا سنعرض لكم سعر كحك العيد بالكيلو كالآتي:

سعر كحك العيد السادة 170 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد بعين الجمل 220 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد بالملبن 170 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد بالعجمية 170 جنيع للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد بالفسدق 240 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد المشكل 16 قطعة 125 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كحك العيد المشكل 32 قطعة 240 جنيه للكيلو الواحد.

سعر بسكويت العيد بالكيلو

يتساءل المواطنون عن سعر البسكويت الخاص بعيد الفطر أيضًا، حيث أن هناك الكثيرين الذين يفضلون تناول البسكويت عن تناول الكحك، فتكون أسعار البسكويت كالآتي: