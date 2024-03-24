fazoura.fresh|..إجابة سؤال يوم 14 رمضان اهيه؟ جوائز مسابقة فوازير فريش إيه؟ طريقة الاشتراك في المسابقة

جوائز مسابقة فوازير فريش إيه؟، كما نعلم جميعنا أن شركة فريش للأجهزة الكهربائية قد قامت بعرض الإعلان الخاص بها على الشاشات، ومن ثم قد قامت بالإعلان عن المسابقة المميزة الخاصة بها، حيث أن مسابقة فوازير فريش عبارة عن أسئلة يتم الإجابة عليها ومن ثم إذا كانت الإجابة صحيحة يحصل المواطن على العديد من الجوائز، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جوائز هذه المسابقة وتفاصيلها.

جوائز مسابقة فوازير فريش إيه؟

قامت شركة فريش بالتفكير خارج الإطار وإضافة الكثير من المرح الذي يجذب انتباه جميع المشاهدين، حيث أن تلك الشركة قد قامت بالتسويق لنفسها عن طريق الفوازير الرمضانية، فقد اعتمدت على الإعلان الذي يعرض الفوازير الخاصة بها على الشاشات كل يوم، فهذه الفوازير تكون أسئلة تخص الدول التي تتعاقد مع شركة فريش وتستورد منها الأجهزة الكهربائية التي تنتجها، فلهذا يتساءل الجميع عن جوائز مسابقة فوازير فريش إيه؟، فتكون تلك الجوائز عبارة عن عدد من الأجهزة الخاصة بشركة فريش يصل إلى 5 أجهزة، كما أنه يكون هناك كل يوم فزورة جديدة، بالإضافة إلى أنه سيتم اختيار 5 أفراد لكي يكونوا هم الفائزون في مسابقة فريش للفوازير لتكريمهم والحصول على تلك الجوائز.

طريقة التسجيل في المسابقة

يستطيع جميع المواطنين الاشتراك في مسابقة فوازير فريش من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم فتح الموقع الرسمي الخاص بشركة فريش.

يتم بعد ذلك اختيار الإجابة الصحيحة من ضمن الإجابات التي تظهر أمامك.

يتم كتابة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم من اسم رباعي.

يتم إدخال المحافظة الخاصة بالشخص المتقدم.

يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالشخص المتقدم.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الإجابة للتسجيل في مسابقة فوازير فريش وربح الجوائز.

الفزورة نزلت والإجابة هي

ظهرت الفنانة روبي منذ قليل في الإعلان الخاص بشركة فوازير fresh اليوم الرابع عشر من رمضان، ومنحت المشاهدين العديد من التلميحات حول مسابقة اليوم، وجاءت هذه التلميحات متضمنة كلمة “الدبكة” وهي الرقصة اللبنانية الشهيرة، لذلك فإن إجابة سؤال يوم 14 من رمضان 24 من مارس هي جمهورية لبنان، سارعوا بالتسجيل الآن عبر الرابط الرسمي للشركة.