ألحق السيزون من أوله..شحن شدات ببجي بال ID PUBG || الموقع الرسمي لشحن بابجي برقم التعريفي للاعبين

شحن شدات ببجي بال ID، الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يبحثون عن الطريقة التي يمكنهم بها شحن شدات بيجي موبايل، حيث أن هناك العديد من الطرق المستخدمة في شحن شدات ببجي،فإذا أردت أن تتعرف على هذه الطرق لاستخدام أحدهم في شحن شدات ببجي، تابع معي التفاصيل القادمة من المقال.

شحن شدات ببجي بال ID

يمكنك أن تقوم بشحن شدات ببجي موبايل عبر الـ id الخاص بك، يجب أن تقوم بإتباع العديد من الخطوات، يمكننا تلخيصها في عدة نقاط على النحو التالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشحن شدات ببجي.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الـ ID الخاص بك.

ثم إضغط على زر OK.

سيظهر لك الاسم الخاص بك في لعبة بيجي.

ثم قم بالضغط على زر OK.

قم بقراءة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على زر الموافقة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر OK.

في النهاية ستصل لك شدات بيجي.

كيفية تحميل ببجي على الهاتف

إذا أردت أن تقوم بتحميل لعبة بيجي عبر هاتفك الشخصي، يمكنك ذلك من خلال إتباع بعض الخطوات يمكننا تلخيصها على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي إذا كان هاتفك أندرويد من هنا، أما الهواتف نوعية آيفون من هنا.

قم بالضغط على أيقونة تثبيت اللعبة.

إنتظر قليلاً من الوقت لتحميل اللعبة عبر هاتفك.

بعد ذلك قم بفتح اللعبة والاستمتاع بها.

كيفية تحميل ببجي على الكمبيوتر

قم بإتباع الخطوات التالية لتحميل اللعبة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهي كالتالي: