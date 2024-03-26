الفلاحين فرحانين بالسعر الجديد.. أسعار القمح الرسمية من رئاسة مجلس الوزراء+موعد توزيع تقاوي القمح

أسعار القمح الرسمية، تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل العديد من المواطنين عن أسعار القمح في مصر، خاصةً بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي من قبل الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال هذا الموسم، والجدير بالذكر أن الحكومة قد راعت في هذا القرار نسبة الربح الخاصة بالمزارعين، من أجل تحفيزهم على أن يقوموا بزراعة السلع الاستراتيجية المهمة، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

أسعار القمح الرسمية

كما ذكرت أن مجلس الوزراء المصري قد قام بتحديد سعر أردب القمح في مصر ليصل إلى 1600 جنيه، ويذكر أن الاردب يعادل 150 كيلو جرام من القمح، ويعد هذا السعر مناسب وعادل للمزارعين، حيث أن المزارع ينفق على الأرض أموال كثيرة لتجهيزها لعملية الزراعة، وخلال هذا الموسم تأمل الحكومة المصرية في زيادة صادرات القمح المصري لتصل إلى 50% أو أكثر خلال العام الجاري، لذلك تقوم الدولة بعمل مجهود شاق لزيادة دخل المزارعين من خلال تحريك أسعار شراء السلع الاستراتيجية، وتعمل كذلك على توفير كل ما يحتاجه المزارع بنسبة 100% لتسهيل كل شيء عليه وفق الخريطة الزراعية المتعارف عليها هنا.

توزيع تقاوي القمح على مزارعي سيوة في محافظة مطروح

حيث أنه لأول مرة قامت الحكومة بتوزيع ما يزيد عن 15 طن من تقاوي القمح على المزارعين في سيوة من أجل زيادة معدلات الإنتاج، حيث تقدر المساحات المزروعة بالقمح في مصر خلال عام 2020 نحو 3.4 مليون فدان، ولكن زادت هذه المساحة خلال موسم 2023 نحو 3.8 مليون فدان، ولكن خطة الدولة التي تريد تحقيقها هو زيادة النسبة المنزرعة بالقمح لتصل إلى 4 مليون فدان خلال العام الحالى، في ظل تطبيق الدولة لنظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.