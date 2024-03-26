ما حقيقة إصدار شهادة بنك مصر 30% الجديدة للمستفيدين؟+أفضل الشهادات الاستثمارية من BANQUEMISR

شهادة بنك مصر 30%، خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث عن أفضل الشهادات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم العملاء بشرائها من بنك مصر للحفاظ على أموالهم، حيث يمكنهم الاطلاع على الشهادات التي قرر بنك مصر طرحها، وهي شهادات جديدة مدتها 3 سنوات تكون فائدتها بنسبة كبيرة تصل إلى 30%، يتم صرف عوائدها بصفة مستمرة سنوياً، فإذا أردت أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معي السطور القادمة.

شهادة بنك مصر 30%

كما وضحنا أن شهادة البنك المصري تكون مدتها 3 سنوات، 30% للسنة الأولى، ثم تنخفض بنسبة 5% بالنقصان كل سنة، أي أن السنة الثانية تكون بنسبة 25%، والسنة الثالثة بنسبة 20%، ويتم صرف العائد دورية سنوية، ولكن الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي المصري كان قد قرر رفع الفائدة بنسبة وصلت إلى 6% في اجتماعه الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء.

ما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار الشهادة الاستثمارية

هناك عدد من الاعتبارات يجب أن يتم الأخذ بها، وانظر إليها أثناء البحث والإختيار بين الشهادات المتاحة في بنك مصر، ويمكن اختصارها في نقطتين على النحو التالي: