متى موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر آذار 2024|| سلم رواتب التقاعد بالعراق

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق يبحث عنه الكثير من مواطني العراق تزامنًا مع قرب نهاية الشهر الميلادي الحالي، وبعدما تم اتخاذ قرارات هامة عديدة من قبل مجلس الوزراء العراقي من بينها رفع نسبة هذه المرتبات بنسبة ١٠٪، وهدفها هو تحسين المستوى المعيشي وتزويد حد الأجور والرواتب الأدنى بشكل رسمي، وسنعرفك هنا بالموعد الذي سينزل به الراتب التقاعدي وكيفية الاستعلام عنه.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت الجهات المسؤولة موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق بشهر أبريل بالساعات السابقة؛ حيث لا يوجد اختلاف بموعد صرفه بشهر أبريل عن الشهور السابقة؛ حيث ستصرف الرواتب التقاعدية بالعراق خلال أول يوم بكل شهر، وقد تقرر أن تصرف الرواتب الخاصة بشهر أبريل بأول يوم بالشهر المقبل.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

سنوضح لك هنا الخطوات التي يتم بواسطتها الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بالعراق عن طريق الموقع المخصص للاستعلام كالتالي:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة المالية بالعراق.

انقر فوق استعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين ٢٠٢٤.

أضف رقم هويتك.

انقر فوق استعلام.

ستظهر أمامك الآن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب الخاص بك.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك أن تحصل على زيادة في راتبك التقاعدي في حالة انطباق هذه الشروط عليك وهي كالتالي: