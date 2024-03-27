العروض هتبهرك في كل حتة|..تخفيضات الأسعار بمناسبة رمضان 2024 مستمرة طول الشهر الكريم في منافذ وزارة الزراعة..اعرف مكانها

تخفيضات الأسعار بمناسبة رمضان من الجهود التي تبذلها الدولة بظل هذه الظروف وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ به مؤخرًا وخصوصًا مع قدوم رمضان؛ ولذا فقد كان لابد للدولة أن تتدخل بجميع أجهزتها لكي تواجه جشع التجار وترفع ما على المواطنين من أعباء؛ حتى تضمن لك الحصول على السلع التي يرغبون بها بأسعار مناسبة، ومن أبرز ما بذلته الدولة من جهود هو قيامها بطرح سلع بأسعار مدعمة ومخفضة بالمنافذ التابعة لمختلف الوزارات مثل وزارة الزراعة.

تخفيضات الأسعار بمناسبة رمضان

سنوضح لك هنا أماكن تواجد تخفيضات الأسعار بمناسبة رمضان؛ من خلال توضيح العناوين الخاصة بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات كالتالي:

عنوان منفذ الهرم في محطة المطبعة شارع الهرم.

المنفذ الخاص بالتعبئة والإحصاء في شبرا.

المنفذ الخاص بسوق العبور.

المنفذ الخاص بوزارة العدل في القاهرة والمنفذ الخاص بميدان لاظوغلي.

منفذ المعادي في كورنيش النيل في مواجهة مستشفى السلام.

منفذ القاهرة في ١٥ مايو.

المنفذ الخاص بسوق ابن بيتك في أكتوبر.

منافذ وزارة الزراعة في محافظة الإسكندرية

تتوفر عدد من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وهي تأتي كالتالي:

منفذ بحري.

المنفذ الخاص بحي العجمي.

المنفذ الخاص بحي العامرية.

المنفذ الخاص بحي الإبراهيمية.

المنفذ الخاص بحي المنتزه.

المنفذ الخاص بحي العامرية.

المنفذ الخاص بحي الجمرك.

المنفذ الخاص بمنطقة أبو قير.

المنفذ الخاص بموقف المتراس.

السلع المتوفرة في منافذ وزارة الزراعة

أوضحت وزارة الزراعة طرح ما يزيد عن ٨٠ سلعة بالمنافذ الخاصة بها من أجل تخفيف أعباء المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من سلع خلال شهر رمضان، سواء كانت سلع أساسية أو غير، ومن السلع المتوفرة بهذه المنافذ ما يلي: