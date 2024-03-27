“الطرح الجديد قررررب” تفاصيل شقق لكل المصريين 2024+شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من صندوق الإسكان
تفاصيل شقق لكل المصريين 2024 يزداد البحث عنها بكثرة؛ حيث أن وزارة الإسكان أوضحت توفر وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وذلك من بين تقوم به الدولة من جهود مكثفة لأجل بناء أبراج سكنية عديدة بمختلف المدن، ويُعد المشروع الخاص بسكن لكل المصريين واحدًا من المشاريع الرائعة التي قامت الدولة بتنفيذها لأجل مساندة الشباب المصريين محدودي الدخل، وسنعرفك هنا بتفاصيل هذه الشقق وكيفية الإشتراك بها.
تفاصيل شقق لكل المصريين 2024
قامت وزارة الإسكان بتوضيح تفاصيل شقق لكل المصريين 2024؛ حيث أوضحت أنها متوفرة بطرق احترافية وتصميمات مميزة؛ لأنها تستغل جميع المساحات الداخلية بشكل رائع حتى تتوفر حياة سعيدة للمواطنين، وتشمل تلك الوحدات جميع المرافق اللازمة للمواطن، وهي توفر أيضًا مراكز خدمية عديدة لخدمة المواطنين، وتتميز تلك الشقق أيضًا بمساحاتها الكبيرة؛ نظرًا لاحتواء الطرح الخامس من المشروع على نموذجي شقق، أحدهما نموذج فوق مساحة بقدر ٩٠ م مربع، والنموذج الآخر فوق مساحة بقدر ١٢٠ م مربع.
شروط حجز شقق مشروع لكل المصريين
هناك بعض الشروط المُعلن عنها من قبل وزارة الإسكان، والتي لابد من توفرها بالمواطنين وقت التقديم ليحصلوا على إحدى شقق المشروع، وفيما يلي نوضح لك هذه الشروط وهي كالتالي:
- ألا يقل عمر المتقدم بالمشروع عن ٢١ سنة وألا يزيد عن سن ٥١ سنة.
- لابد ألا يكون سن المتقدمين من أصحاب المعاشات أكبر من ٧٥ سنة.
- أن تكون تلك هي أول مرة يتقدم بها المواطن لوحدة سكنية وألا يكون قد سبق له أن يحصل على وحدة سكنية.
- لابد من تقديم الأوراق المثبتة للمكان الذي يقيم به المتقدم؛ فيجب وأن يكون على مقربة من الوحدات الجديدة حسب العنوان الموجود بالبطاقة.
- تقديم مستند يثبت أن المتقدم يحصل على راتب بقيمة لا تقل عن ٢٧٠٠ جنيه ولا تجاوز ال ٧٠٠٠ جنيه، وذلك سواء المتقدم متزوج أو غير متزوج.
- تقديم الإيصال الخاص بتسديد مقدم الحجز، كما يتم تصميم جميع مصاريف التسجيل الحاصل عليها المواطن أثناء التسديد بالبريد.