fazoura|.. رابط فوازير fresh الرسمي+إجابة سؤال النهاردة إيه؟ مسابقة يوم 16 رمضان بالفيديو هنجيبهالك قبل أي حد

رابط فوازير fresh الذي يمكن الراغبين في الاشتراك بمسابقة فريش من تسجيل اشتراكهم، حيث أن شركة فريش قامت بعمل مسابقة بدأت من العاشر من رمضان وستكون يوميًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويجب على أي شخص يرغب في الاشتراك الإجابة عن السؤال الذي يكون في مقطع يعرض عبر شاشات التليفزيون أو في اليوتيوب ويكون عبارة عن فزورة يحاول المتسابقين معرفة الإجابة.

رابط فوازير fresh

قامت شركة فريش بعمل إعلان ترويجي ضخم وقوي في عام 2024 لمنتجات الشركة ويكون الترويج عبارة عن مسابقة تبث يوميًا في شهر رمضان المبارك بدء من اليوم العاشر، وتكون تفاصيل فوازير فريش كما يلي:

الفزورة تعرض على مجموعة قنوات ام بي سي مصر.

تقدم الفزورة يوميًا في السادسة مساًء بتوقيت مصر.

تقوم المطربة روبي وأيضًا الممثلة دينا الشربيني الفزورة عن طريق استعراض غنائي.

الإجابة يجب أن تقدم من قبل الراغبين في الاشتراك من 6 مساًء حتى 12 مساًء.

الاشتراك في فوازير فريش

أوضحت شركة فريش الطريقة التي يمكن الاشتراك بها في المسابقة، وتكون عن طريق الخطوات التالية: