تكنولوجيا

“ينفع يبقى أحلى هدية” هاتف جديد من شاومي مخصوص للنساء: الأناقة والأداء في هاتف واحد!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 21 ساعة
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مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

أطلقت شركة شاومي أحدث الهواتف الذكية المخصصة للنساء، حيث قدمت هاتف Xiaomi Civi 4 Pro المزود بتصاميم جذابة ومواصفات فريدة وألوان متعددة وجذابة بالإضافة خفة وزنه وهيكل الرفيع، إلى جانب مميزات مكوناته وقدرة راماته وسعة بطاريته.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

يأتي هاتف شاومي الجديد بعدة مواصفات ومزايا هائلة وإليكم مواصفات Xiaomi Civi 4 Pro بشكل مفصّل:

اسم الهاتفXiaomi Civi 4 Pro
نوع المعالجSnapdragons 8s Gen3
نظام التشغيلأندرويد 14
عدد الألوان4 ألوان 
نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.55 بوصة
دقة الشاشة2750× 1236 بكسل
معدل التحديث120 هرتز
درجة السطوع3000 شمعة
سعة ذاكرة التخزين الداخلية512 جيجابايت
سعة الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجابايت 
سعة البطارية4700 مللي أمبير 
السعر19 ألف و 400 جنيه مصري

مميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

يتميز هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro بشكله المميز وهو مصدر ضمن تشكيلة “سيفي” للنساء فقط فهو يحمل المزايا التالية:

  • يعد أول جهاز يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3.
  • يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تحمل اللوغو الخاص بشركة Leica الألمانية، بجانب كاميرا السيلفي المزدوجة دقة 32 ميجا بكسل.
  • بالإضافة لجزيرة كاميرا دائرية الشكل تقع في الجزء الخلفي للجهاز محاطة بحلقة معدنية براقة مسايرة للون الجهاز.
  • يتوفر منه أربعة ألوان (الأخضر- الأزرق- الأسود- الزهري).
  • علاوةً على ذلك أن شاشة الجهاز تغطي الطيف اللوني DCI- P3 مع دعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision.
  • تتميز شاشة الجهاز بحماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.
  • يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية مزدوجة بمستشعر رئيسي دقة 32 ميجا بكسل ومتصلة بعدسة واسعة المجال دقة 32 ميجا بكسل.
  • بطارية الجهاز قدرتها 4700 وات مما يجعلها تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات والتي يستغرق مدة 40 دقيقة لشحن البطارية بالكامل.
  • يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 بواجهة HyperOS، بجانب احتوائه على نظام تبريد متقدم.
  • يصل سعره إلى 415 دولار في الصين ما يعادل 19400 جنيه مصري.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 21 ساعة
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