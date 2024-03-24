“ينفع يبقى أحلى هدية” هاتف جديد من شاومي مخصوص للنساء: الأناقة والأداء في هاتف واحد!

يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تحمل اللوغو الخاص بشركة Leica الألمانية، بجانب كاميرا السيلفي المزدوجة دقة 32 ميجا بكسل.

علاوةً على ذلك أن شاشة الجهاز تغطي الطيف اللوني DCI- P3 مع دعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision.