تكنولوجيا
“ينفع يبقى أحلى هدية” هاتف جديد من شاومي مخصوص للنساء: الأناقة والأداء في هاتف واحد!
أطلقت شركة شاومي أحدث الهواتف الذكية المخصصة للنساء، حيث قدمت هاتف Xiaomi Civi 4 Pro المزود بتصاميم جذابة ومواصفات فريدة وألوان متعددة وجذابة بالإضافة خفة وزنه وهيكل الرفيع، إلى جانب مميزات مكوناته وقدرة راماته وسعة بطاريته.
مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
يأتي هاتف شاومي الجديد بعدة مواصفات ومزايا هائلة وإليكم مواصفات Xiaomi Civi 4 Pro بشكل مفصّل:
|اسم الهاتف
|Xiaomi Civi 4 Pro
|نوع المعالج
|Snapdragons 8s Gen3
|نظام التشغيل
|أندرويد 14
|عدد الألوان
|4 ألوان
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.55 بوصة
|دقة الشاشة
|2750× 1236 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة السطوع
|3000 شمعة
|سعة ذاكرة التخزين الداخلية
|512 جيجابايت
|سعة الذاكرة العشوائية
|12 أو 16 جيجابايت
|سعة البطارية
|4700 مللي أمبير
|السعر
|19 ألف و 400 جنيه مصري
مميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
يتميز هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro بشكله المميز وهو مصدر ضمن تشكيلة “سيفي” للنساء فقط فهو يحمل المزايا التالية:
- يعد أول جهاز يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3.
- يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تحمل اللوغو الخاص بشركة Leica الألمانية، بجانب كاميرا السيلفي المزدوجة دقة 32 ميجا بكسل.
- بالإضافة لجزيرة كاميرا دائرية الشكل تقع في الجزء الخلفي للجهاز محاطة بحلقة معدنية براقة مسايرة للون الجهاز.
- يتوفر منه أربعة ألوان (الأخضر- الأزرق- الأسود- الزهري).
- علاوةً على ذلك أن شاشة الجهاز تغطي الطيف اللوني DCI- P3 مع دعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision.
- تتميز شاشة الجهاز بحماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.
- يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية مزدوجة بمستشعر رئيسي دقة 32 ميجا بكسل ومتصلة بعدسة واسعة المجال دقة 32 ميجا بكسل.
- بطارية الجهاز قدرتها 4700 وات مما يجعلها تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات والتي يستغرق مدة 40 دقيقة لشحن البطارية بالكامل.
- يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 بواجهة HyperOS، بجانب احتوائه على نظام تبريد متقدم.
- يصل سعره إلى 415 دولار في الصين ما يعادل 19400 جنيه مصري.