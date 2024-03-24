“مش هتبقي شبه الباندا تاني” وداعاً للهالات السوداء! ماسك سحري لإزالة الهالات السوداء في دقائق!

العديد من السيدات يرغبون في الحصول على بشرة مثالية، لكن الهالات السوداء من أكثر المشكلات التي تؤثر على مظهر الخارجي للبشرة، تعطي عمر أكبر، مما يضطر اللجوء إلى استخدام كريمات التفتيح، يكون أغلبها تتضمن على مواد كيميائية تؤدي إلى ضرر البشرة أكثر، يمكنك استعمال الوصفات الطبيعية، تعتبر من أكثر الطرق المميزة والفعالة، إضافة إلى أنها أمنة تماما على البشرة خاصة منطقة تحت العين، لاعتبارها من أكثر الطرق المميزة، تكلفتها بسيطة للغاية، لذلك ينصح العديد من الأطباء باستخدام الخلطات الطبيعية، لذلك وفرنا لكم ماسك لإزالة الهالات السوداء بطريقة تحضير سهلة للغاية.

ماسك لإزالة الهالات السوداء

أصبحت الهالات السوداء من أكثر مشكلات العصر التي يعاني منها العديد من السيدات، مما يؤدي إلى تأثير بمظهر بشرتهم، يمكنك التخلص نهائيا منها، باستخدام الوصفات الطبيعية، تعتبر من أكثر الطرق المميزة والفعالة، سنعرض لكم أفضل وصفة لإزالة الهالات السوداء، تابعي فيما يلي:

ماسك القهوة والفلفل الأسود

الكافيين الذي يوجد في القهوة، يعتبر مضادة للالتهابات، مما يؤدي إلى تقليل الانتفاخ والتورم، يحتوي الفلفل الأسود على خصائص مضادة للأكسدة، تساعد على حماية البشرة من الأضرار التي توجد بها، للتعرف على كيفية تحضير الماسك، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ½ حبوب بن مطحونة مع ملعقة صغيرة من فلفل الأسود، ملعقة من زيت جوز الهند.

نضيف المزيج تحت العين، يترك لمدة ربع ساعة.

نمسح المزيج باستعمال قطنة مبللة.

ماسك الحليب والليمون

يحتوي الليمون على فيتامين ج الذي يساعد على التخلص من السموم، يقلل الانتفاخ، يتضمن على مضادات للأكسدة، الحليب يساعد على زيادة إفراز الكولاجين، يقلل من الالتهاب، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من عصير الليمون، ملعقة من الحليب.

ننقع القطن بالمزيج، ثم نضعها تحت العين.

نضع المزيج حتى يجف، ثم يغسل بماء البارد.

ماسك الخيار

يعتبر الخيار من أكثر المكونات الذي يساعد على تفتيح الهالات السوداء، يعطي احساس بالراحة والهدوء، يمكنكِ تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية: