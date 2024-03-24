“جددي في السحور” أفكار متنوعة جديدة لتحضير سحور رمضان هتعجب الجميع!

عندما يأتي وقت سحور، تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبات تكون خفيفة وطعمها شهي لعائلتها، لذلك سنقدم لكم اليوم أفكار متنوعة لتحضير سحور رمضان بخطوات بسيطة، يمكنك إعداد الكثير من الوصفات في السحور مثل شكشوكة بالبيض، طعمها شهي للغاية وسهلة التحضير، يمكنك أيضا إعداد البيض بالبسطرمة من الوصفات سهلة التحضير ومذاقها طيب، يمكنك إعداد بطاطس مهروسة بالكريمه لا تتطلب وقت كبير لإعدادها، سوف تنال إعجاب عائلتك كثيرا.

أفكار متنوعة لتحضير سحور رمضان

يمكنك إعداد الكثير من الوصفات في سحور رمضان، بمكونات يوجد لديكي في المنزل، أغلب السيدات يرغبون في تحضير سحور خفيف على المعدة بميزانية بسيطة تلائم ظروف الاقتصادية التي نعيشها جميعا، لذلك جئنا إليكم بأفكار متنوعة للسحور، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

شكشوكة البيض

تعتبر من الوصفات الشهية في طعمها، يمكنك تحضيرها بكل سهولة لعائلتك، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يلي:

المكونات:

أربع بيضات.

طماطم.

فلفل ألوان.

بصل مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

نحضر طاسة، نضيف إليها ملعقة من الزيت، نضعه على النار، ثم نضيف الخضروات المقطعة، نقلب جميع المكونات، ثم نضيف البيض، ننتظر حتى تنضج المكونات، يمكنك إضافة زيتون على طبق قبل أن يقدم.

البيض بالبسطرمة

يمكنك تحضير البيض بالبسطرمة في السحور، بأسهل طريقة تحضير من خلال إتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء، نضيف إليه البسطرمة، قطع الزبدة، نستمر في مكونات جيدا، ثم نضيف البيض، الملح، الفلفل، نترك المكونات حتى تنضج.

البيض المدحرج

نأتي بطاسة، نضيف إليه البيض في زبدة، نستمر في تقليبها حتى يصبح لونه متغير، يمكن أن يقدم بجانب جبن قريش وخبز بلدي.

الجبن بالطماطم

تعتبر الجبن بالطماطم من ألذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يلي:

المكونات:

كوب من الجبن فيتا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من طماطم مقطعة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه كافة المكونات التي ذكرناها، نقلبهم جيدا، ثم ننتظر عشرة دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

سلطة البطاطس المسلوقة

المكونات:

أربع ثمرات بطاطس، مسلوقة، مقطعة.

فلفل رومي.

طماطم مقطعه قطع صغيره.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ملعقة من الخل.

عصير الليمون.

فص ثوم.

طريقة التحضير: